Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"

Цилык: Вдумайтесь, в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам украинских детей Фото: Iryna Tsilyk / Facebook

Ссылаясь на информацию, которой располагает, Цилык сообщила, что Молочников сейчас собирает команду из украинцев и во время переговоров сообщает о якобы поддержке его проекта Офисом президента Украины. Молочников также уверяет, что получил пресс-карты для себя и оператора проекта.

"Вот только информация о том, что режиссер – россиянин, почему-то преимущественно скрывается от потенциальных участников, – написала Цилык. – Вдумайтесь, в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор".

Ссылаясь на переписку с родителями детей, которые решили принять участие в этом кастинге, Цилык отметила, что они "понятия не имели, для кого записывают пробы".

Днем ранее об этом же на своей странице в Facebook сообщил коллега Цилык, украинский режиссер Иван Сауткин.

Он добавил, что российский режиссер намерен провести съемки с 16-го по 18 марта.

Сам Молочников в феврале на своей странице в Instagram обращался к украинцам с просьбой рассказать ему трагические истории детей, пострадавших от войны.

"Дорогие украинские подписчики. Напишите, пожалуйста, о детях в этот страшный год. Простите, если кого-то оскорбить такая просьба, но мне действительно очень важно послушать ваши истории об их восприятии этого ада. Реакции, парадоксы, любые мелочи, взрослые поступки, детская наивность. Только напишите не общие слова, а описания конкретных, пусть даже незначительных эпизодов. Понимаю, что это тяжело, но буду вам очень признателен за истории детей на войне", – говорится в посте Молочникова, который он разместил 22 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Molochnikov (@kislomolochniy)

В ноябре 2022 года Rolling Stone опубликовал колонку Молочникова, в которой он писал, что переехал в Нью-Йорк.