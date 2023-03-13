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13 марта, 2023
 
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Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цилык: Вдумайтесь, в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам украинских детей
Цилык: Вдумайтесь, в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам украинских детей
Фото: Iryna Tsilyk / Facebook

Российский режиссер Александр Молочников в марте планирует снимать в Украине художественный фильм о детях-сиротах из Бахмута и сейчас проводит кастинг, а также собирает команду. Об этом в Facebook 13 марта заявила украинский режиссер Ирина Цилык, назвав действия Молочникова "этическим преступлением".

Ссылаясь на информацию, которой располагает, Цилык сообщила, что Молочников сейчас собирает команду из украинцев и во время переговоров сообщает о якобы поддержке его проекта Офисом президента Украины. Молочников также уверяет, что получил пресс-карты для себя и оператора проекта. 

"Вот только информация о том, что режиссер – россиянин, почему-то преимущественно скрывается от потенциальных участников, – написала Цилык. – Вдумайтесь, в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор".

Ссылаясь на переписку с родителями детей, которые решили принять участие в этом кастинге, Цилык отметила, что они "понятия не имели, для кого записывают пробы".

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KM9cEP4iZs3dEqNrbvHve4KjESQQPnTdvyUkbfmxD7uZw5Bf2y5Rf7qt6vGtHWHdl

Днем ранее об этом же на своей странице в Facebook сообщил коллега Цилык, украинский режиссер Иван Сауткин.

Он добавил, что российский режиссер намерен провести съемки с 16-го по 18 марта. 

https://www.facebook.com/ivan.sautkin/posts/pfbid02wQdcKfzbmhyxfEugx3iZxmAx8RaThfnqnYsaRBUNzJJGq7bwCWmyMzDsQvMoWWYBl

Сам Молочников в феврале на своей странице в Instagram обращался к украинцам с просьбой рассказать ему трагические истории детей, пострадавших от войны.

"Дорогие украинские подписчики. Напишите, пожалуйста, о детях в этот страшный год. Простите, если кого-то оскорбить такая просьба, но мне действительно очень важно послушать ваши истории об их восприятии этого ада. Реакции, парадоксы, любые мелочи, взрослые поступки, детская наивность. Только напишите не общие слова, а описания конкретных, пусть даже незначительных эпизодов. Понимаю, что это тяжело, но буду вам очень признателен за истории детей на войне", – говорится в посте Молочникова, который он разместил 22 февраля. 

В ноябре 2022 года Rolling Stone опубликовал колонку Молочникова, в которой он писал, что переехал в Нью-Йорк.

Контекст:

В 2022 году Молочников снял российский сериал "Монастырь", а в 2017 году получил почетную грамоту от президента РФ Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, скандал, война России против Украины, Бахмут, Ирина Цилык
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