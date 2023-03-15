  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним

Отвечая на вопрос Дмитрия Гордона, откуда у блогера, настоящее имя которого Николай, появился псевдоним Некоглай, тот рассказал историю.

"Мы сидели с моим другом дома в квартире, играли в игры. И что-то он сильно накурился. Мы обычные сигареты покурили. Он сильно накурился и начал меня окликать разными именами,

я подумал: о, это прикольно звучит, сделаю это псевдонимом своим, и сделал своим псевдонимом", – объяснил Некоглай.

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Контекст:

Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова).

На страницу Неколай в TikTok подписаны более 10 млн пользователей, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ.