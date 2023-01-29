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Российский блогер Некоглай после пыток в полиции РФ пообещал купить для ВСУ дроны на $100 тыс.: Буду бороться с российским режимом, пока жив

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Лебедев пообещал дать половину указанной суммы
Лебедев пообещал дать половину указанной суммы
Скриншот: nekoglai / YouTube

Российский блогер Николай Лебедев, использующий псевдоним Некоглай, заявил 19 января в интервью YouTube-каналу ALEX, что намерен купить для Вооруженных сил Украины дроны на сумму $100 тыс.

"Я пережил две недели пыток со стороны Российской Федерации. За что? За выдуманную и раздутую ими же причину. После этого, очевидно, я буду говорить о политике, [...] буду бороться с российским режимом, пока я жив, до конца своих дней. [...] Я отправлю $100 тыс. на ЗСУ, и не просто отправлю, я куплю на $100 тыс. дронов. И уже выбрал каких – DJI Mavic 3T, 10 дронов. Приеду в Украину, в Киев, сниму видео, как я лично в руки передаю эти дроны", – сказал Лебедев.

По словам блогера, те, кто его пытал, за это не ответят.

"Если им никто [ничего] не сделает изнутри – значит, я разъ...бу их снаружи", – заявил он.

27 января на своем YouTube-канале Лебедев подтвердил свое намерение купить дроны для ВСУ, которые воюют против российских оккупантов.

По словам блогера, 29 января он начнет сборы денег и не прекратит их до тех пор, пока не насобирает половину от озвученной суммы.

"У меня свободных $100 тыс. не лежат, у меня лежат свободные $50 тыс. То есть я вкину половину от себя", – объяснил Лебедев.

Контекст:

В ноябре 2022 года блогера задержали силовики после появления его видеопародии на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. Позже Лебедев рассказал, что в полиции РФ его избили, раздели и заставили сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру. А также остригли.

Блогер якобы предлагал полицейским по 1 млн руб. (около 500 тыс. грн), чтобы они прекратили бить, но те не останавливались.

Теги: Россия, полиция, пытки, ВСУ, блогер, силовики, бутылки
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