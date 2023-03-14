Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео

Миленски: Если хотите, чтобы ваши знакомые приняли участие в проекте – напишите мне Фото: adastracode / Instagram

"Проект в первую очередь создан, чтобы вызвать поток уважения, признательности друг к другу и тепла. Потому что мы уже истощены и нам нужно новое топливо. Нужно чувство, что мы здесь не просто так, что мы здесь вместе и что мы видим и помним все, что приходится проходить в эти дни, – пишет в своем блоге Миленски. – Если хотите, чтобы ваши знакомые приняли участие в проекте – напишите мне".

В рамках проекта она уже отсняла пять эпизодов. Задача Миленски – неожиданно вручить записку защитнику и успеть быстро удалиться, пока он читает текст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асияд Миленски, дівчина з записками (@adastracode)

"Благодаря твоему сердцу многие люди все еще живы. Спасибо", – было написано в записке, которую получил герой этого эпизода.

По словам автора проекта, она всегда старалась оставлять записки с благодарностями официантам или незнакомым людям, но сейчас решила вывести это на новый уровень и посвятить проект военным.

"Мне показалось, что военные живут в своем мире, а гражданские – в своем. У военных одна эмоциональная нагрузка, а у гражданских – другая. И мало понимания, как правильно теперь общаться друг с другом. Кажется, что мы слабо понимаем эмоции друг друга", – написала блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асияд Миленски, дівчина з записками (@adastracode)

"Украине надо больше таких бусинок, как ты", – прочитал в записке герой этого видео. Его реакция запечатлена на камеру.