ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я дома... Все хорошо". Опубликованы фото и видео первых эмоций вернувшихся из плена украинских защитников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Обмен прошел сегодня
Обмен прошел сегодня
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1993 украинца. Об этом после обмена, состоявшегося 7 марта, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Видео, на котором запечатлены первые эмоции украинских военных, вернувшихся из плена, показал пресс-центр СБУ: военнослужащие обнимаются, радуются, звонят близким. В частности, показан телефонный разговор одного из бойцов, который говорит: "Я дома... Все хорошо".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/512253584419147/

Среди вернувшихся из плена – 126 мужчин и четыре женщины, речь о защитниках Мариуполя, Бахмута, Соледара. Самому молодому 21 год, самому старшему вскоре исполнится 64, сообщил Лубинец и опубликовал фото с обмена. 

Также фото обнародовала пресс-служба координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. 

В координационном штабе сообщали 2 марта, что всего за время полномасштабной войны из плена РФ Украина вернула 1863 человека, состоялось 38 обменов. Таким образом, это 39-й обмен.

Контекст:

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Мариуполь, пленные, Бахмут, военнослужащий, обмен пленными, женщины, Дмитрий Лубинец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
Галина ГРИШИНА
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
Галина ГРИШИНА
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза? G
Алеся БАЦМАН
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
Галина ГРИШИНА
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Галина ГРИШИНА
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Галина ГРИШИНА
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
Галина ГРИШИНА
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (98215)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (34375)
3
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (28239)
4
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (28031)
5
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (22981)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (22890) G
7
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (19880)
8
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (17780)
 
 
 
 