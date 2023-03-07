"Я дома... Все хорошо". Опубликованы фото и видео первых эмоций вернувшихся из плена украинских защитников

Видео, на котором запечатлены первые эмоции украинских военных, вернувшихся из плена, показал пресс-центр СБУ: военнослужащие обнимаются, радуются, звонят близким. В частности, показан телефонный разговор одного из бойцов, который говорит: "Я дома... Все хорошо".

Среди вернувшихся из плена – 126 мужчин и четыре женщины, речь о защитниках Мариуполя, Бахмута, Соледара. Самому молодому 21 год, самому старшему вскоре исполнится 64, сообщил Лубинец и опубликовал фото с обмена.

Также фото обнародовала пресс-служба координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

В координационном штабе сообщали 2 марта, что всего за время полномасштабной войны из плена РФ Украина вернула 1863 человека, состоялось 38 обменов. Таким образом, это 39-й обмен.