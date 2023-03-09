Вышебаба проведет в Киеве благотворительный вечер поэзии. За собранные деньги купят дроны для украинских защитников на передовой

Во время концерта будет объявлен сбор на "арту и дроны для 68-й бригады, которая защищают Украину на передовой.
Участие в концерте также примут парамедик Катерина Полищук (Пташка), стендап-комик Василий Байдак, музыкант и скрипач Moisei, писатель Любко Дереш, а также музыкант и волонтер Коля Серга, который добровольцем отправился на фронт.
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Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. После окончания Мариупольского государственного университета переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства. После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров.
С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".
Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области он находится с марта.