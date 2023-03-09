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09 марта, 2023
 
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Вышебаба проведет в Киеве благотворительный вечер поэзии. За собранные деньги купят дроны для украинских защитников на передовой

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Вышебаба пошел на войну добровольцем
Вышебаба пошел на войну добровольцем
Фото: vyshebaba / Instagram

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения 68-й отдельной егерской бригады, поэт и музыкант Павел Вышебаба 14 марта в Октябрьском дворце Киева проведет благотворительный вечер поэзии. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Во время концерта будет объявлен сбор на "арту и дроны для 68-й бригады, которая защищают Украину на передовой.

Участие в концерте также примут парамедик Катерина Полищук (Пташка), стендап-комик Василий Байдак, музыкант и скрипач Moisei, писатель Любко Дереш, а также музыкант и волонтер Коля Серга, который добровольцем отправился на фронт.

Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. После окончания Мариупольского государственного университета переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства. После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров.

С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области он находится с марта.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, поэт, война России против Украины, военнослужащий, Коля Серга, Павел Вышебаба, Катерина Полищук
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