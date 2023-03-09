Вышебаба проведет в Киеве благотворительный вечер поэзии. За собранные деньги купят дроны для украинских защитников на передовой

Во время концерта будет объявлен сбор на "арту и дроны для 68-й бригады, которая защищают Украину на передовой.

Участие в концерте также примут парамедик Катерина Полищук (Пташка), стендап-комик Василий Байдак, музыкант и скрипач Moisei, писатель Любко Дереш, а также музыкант и волонтер Коля Серга, который добровольцем отправился на фронт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павло Вишебаба (@vyshebaba)