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Военнослужащий ВСУ Вышебаба: Путин – очередная ошибка человечества, как Гитлер или Муссолини

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По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней
По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба заявил, что не понимает президента России Владимира Путина, объявившего 24 февраля о вторжении в Украину.

"До 24-го я, знаете, что-то думал, анализировал, и весь мой анализ, как и большинства, я думаю, населения планеты, свелся к тому, что нет никакого смыслы нападать. Просто 24-го я понял, что я этого человека не понимаю. Это очередная ошибка человечества, как [Адольф] Гитлер [в Германии], [Бенито] Муссолини [в Италии] и другие тираны", – сказал он.

Военный подчеркнул, что чем больше он узнает о зверствах российской армии, тем больше считает Путина "абсолютным злом".

"Для меня это такое абсолютное зло, олицетворение человека, который хочет то ли власти, то ли денег, то ли всего сразу, славы кровавой. Вот буквально сегодня общался с побратимом, который делился своими впечатлениями, он говорит: "У меня постоянно в мыслях желание просто собственноручно убить Путина, я готов и в Москву, и куда угодно, не останавливаться на границах, мы должны показать всему миру, как Украина расправится с Путиным", – отметил Вышебаба.

Сам он заявил, что Путин – "только вершина айсберга".

"Я не считаю, что мы воюем с Путиным, я считаю, что мы воюем с российским народом, который поддерживает войну. В нас стреляет не Путин, это сотни тысяч людей, которые выпускают ракеты, которые нажимают курки, и для нас это, конечно, война с российским народом, который это все поддерживает либо молчаливым согласием, либо прямо нажимая на курки", – объяснил Вышебаба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. После окончания Мариупольского государственного университета переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства. После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета". Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Адольф Гитлер, война, граница, нападение, вторжение, Алеся Бацман, Бенито Муссолини, война России против Украины, границы, Павел Вышебаба
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