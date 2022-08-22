Военнослужащий ВСУ Вышебаба: Путин – очередная ошибка человечества, как Гитлер или Муссолини

"До 24-го я, знаете, что-то думал, анализировал, и весь мой анализ, как и большинства, я думаю, населения планеты, свелся к тому, что нет никакого смыслы нападать. Просто 24-го я понял, что я этого человека не понимаю. Это очередная ошибка человечества, как [Адольф] Гитлер [в Германии], [Бенито] Муссолини [в Италии] и другие тираны", – сказал он.

Военный подчеркнул, что чем больше он узнает о зверствах российской армии, тем больше считает Путина "абсолютным злом".

"Для меня это такое абсолютное зло, олицетворение человека, который хочет то ли власти, то ли денег, то ли всего сразу, славы кровавой. Вот буквально сегодня общался с побратимом, который делился своими впечатлениями, он говорит: "У меня постоянно в мыслях желание просто собственноручно убить Путина, я готов и в Москву, и куда угодно, не останавливаться на границах, мы должны показать всему миру, как Украина расправится с Путиным", – отметил Вышебаба.

Сам он заявил, что Путин – "только вершина айсберга".

"Я не считаю, что мы воюем с Путиным, я считаю, что мы воюем с российским народом, который поддерживает войну. В нас стреляет не Путин, это сотни тысяч людей, которые выпускают ракеты, которые нажимают курки, и для нас это, конечно, война с российским народом, который это все поддерживает либо молчаливым согласием, либо прямо нажимая на курки", – объяснил Вышебаба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube