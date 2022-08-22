Военнослужащий ВСУ Вышебаба: У нас же есть "глаза" – дрончики, – и мы видим, что российские военные постоянно на передовой бухают

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал военнослужащий ВСУ, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба.
"Что бросается в глаза… у нас здесь есть "глаза", кстати, – дрончики и так далее – они бухают постоянно [на передовой]. Там по-другому нельзя. Мы даже знаем, когда какой-нибудь большой праздник там, советский или еще какой-то, мы знаем точно, что они будут набуханые, там ничего серьезного не будет. Это считается нормой, – отметил украинский военный. – У нас, к счастью, такого нет или уже нет. У нас люди все-таки понимают, ценят свою жизнь. У них есть какое-то чувство… Они не ценят ни свою жизнь, ни чужих".
Бацман спросила Вышебабу, контактировал ли он с российскими военнопленными
"Лично я – нет, но мои побратимы контактировали… Рассказывают сказки, что они не знали, куда ехали, их, похоже, учили это говорить. То, что ребята говорят, – очень мало славянской народности", – подчеркнул военный.
Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Он пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В марте – апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас под временной оккупацией РФ, кроме территорий, захваченных в 2014 году, находится часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, а также новые оккупированные районы Донецкой и Луганской.
С учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва, Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщили в Генштабе ВСУ 16 июня.
В ГУР Минобороны Украины заявили 17 августа, что Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ.