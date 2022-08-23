Военнослужащий ВСУ Вышебаба: Мы воюем с российским народом, который поддерживает войну. В нас стреляет не Путин

Вышебаба считает, что Путин олицетворяет абсолютное зло.

"Но он – только вершина айсберга. Я не считаю, что мы воюем с Путиным, я считаю, что мы воюем с российским народом, который поддерживает войну. В нас стреляет не Путин, это сотни тысяч людей, которые выпускают ракеты, которые нажимают курки, и для нас это, конечно, война с российским народом, который это все поддерживает – либо молчаливым согласием, либо прямо нажимая на курки", – объяснил Вышебаба.

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Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. После окончания Мариупольского государственного университета переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства. После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров.

С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.