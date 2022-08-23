Военнослужащий ВСУ Вышебаба: Настроение на передовой боевое. Россияне столько натворили в Украине – тут такая жажда мести

Вышебаба: У военных есть жажда освободить наши оккупированные населенные пункты. Для меня это личная история Фото: Павло Вишебаба / Twitter

"Настроение в целом хорошее в среднем по палате. Но есть такая тенденция, которой хочу с вами поделиться, потому что, возможно, это кому-то поможет: я вижу, что начинают люди (и за собой начинаю замечать) терять бдительность. Возможно, из-за того, что так долго здесь и привыкаешь. То ли от того, что растет смелость, но я думаю, что нет... Я думаю, немного теряется бдительность, немного мы себя слишком уверенно начинаем вести, а этого нельзя вообще допускать", – сказал он.

В то же время, по словам военного, в режиме постоянной бдительности и "супернапряженности" тоже невозможно находиться все время.

Вышебаба отметил, что настроение военных боевое.

"100%. Россияне столько натворили в Украине. Здесь такая жажда мести, раз. Во-вторых – жажда освободить наши оккупированные населенные пункты. Для меня это вообще личная история, я из Донецкой области и мне повезло, что я, по сути, на своей малой родине служу. Хотя мой родной Краматорск, к счастью, не оккупирован, все хорошо. А то, что наши ребята попали в плен... У нас е еще одна задача: все хотят брать как можно больше пленных, чтобы побыстрее обменять наших ребят. То есть мотиваций десятки и у каждого какая-то своя история", – заявил он.

Военный подчеркнул, что все хотят окончания войны, но только победой Украины.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube