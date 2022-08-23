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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащий ВСУ Вышебаба: Настроение на передовой боевое. Россияне столько натворили в Украине – тут такая жажда мести

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Вышебаба: У военных есть жажда освободить наши оккупированные населенные пункты. Для меня это личная история
Вышебаба: У военных есть жажда освободить наши оккупированные населенные пункты. Для меня это личная история
Фото: Павло Вишебаба / Twitter

На передовой настроение украинских военных боевое, у них есть жажда мести за то, что российские войска натворили в Украине. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригады Павел Вышебаба в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Настроение в целом хорошее в среднем по палате. Но есть такая тенденция, которой хочу с вами поделиться, потому что, возможно, это кому-то поможет: я вижу, что начинают люди (и за собой начинаю замечать) терять бдительность. Возможно, из-за того, что так долго здесь и привыкаешь. То ли от того, что растет смелость, но я думаю, что нет... Я думаю, немного теряется бдительность, немного мы себя слишком уверенно начинаем вести, а этого нельзя вообще допускать", – сказал он.

В то же время, по словам военного, в режиме постоянной бдительности и "супернапряженности" тоже невозможно находиться все время.

Вышебаба отметил, что настроение военных боевое.

"100%. Россияне столько натворили в Украине. Здесь такая жажда мести, раз. Во-вторых – жажда освободить наши оккупированные населенные пункты. Для меня это вообще личная история, я из Донецкой области и мне повезло, что я, по сути, на своей малой родине служу. Хотя мой родной Краматорск, к счастью, не оккупирован, все хорошо. А то, что наши ребята попали в плен... У нас е еще одна задача: все хотят брать как можно больше пленных, чтобы побыстрее  обменять наших ребят. То есть мотиваций десятки и у каждого какая-то своя история", – заявил он.

Военный подчеркнул, что все хотят окончания войны, но только победой Украины.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. После окончания Мариупольского государственного университета переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства. После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров.

С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Павел Вышебаба
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