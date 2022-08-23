Военнослужащий ВСУ Вышебаба: Настроение на передовой боевое. Россияне столько натворили в Украине – тут такая жажда мести

"Настроение в целом хорошее в среднем по палате. Но есть такая тенденция, которой хочу с вами поделиться, потому что, возможно, это кому-то поможет: я вижу, что начинают люди (и за собой начинаю замечать) терять бдительность. Возможно, из-за того, что так долго здесь и привыкаешь. То ли от того, что растет смелость, но я думаю, что нет... Я думаю, немного теряется бдительность, немного мы себя слишком уверенно начинаем вести, а этого нельзя вообще допускать", – сказал он.
В то же время, по словам военного, в режиме постоянной бдительности и "супернапряженности" тоже невозможно находиться все время.
Вышебаба отметил, что настроение военных боевое.
"100%. Россияне столько натворили в Украине. Здесь такая жажда мести, раз. Во-вторых – жажда освободить наши оккупированные населенные пункты. Для меня это вообще личная история, я из Донецкой области и мне повезло, что я, по сути, на своей малой родине служу. Хотя мой родной Краматорск, к счастью, не оккупирован, все хорошо. А то, что наши ребята попали в плен... У нас е еще одна задача: все хотят брать как можно больше пленных, чтобы побыстрее обменять наших ребят. То есть мотиваций десятки и у каждого какая-то своя история", – заявил он.
Военный подчеркнул, что все хотят окончания войны, но только победой Украины.
Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. После окончания Мариупольского государственного университета переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства. После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров.
С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".
Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.