Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2022
 
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"Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео

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Находясь на фронте, Вышебаба написал стихотворение "Як замовкнуть усі автомати&hellip;"
Находясь на фронте, Вышебаба написал стихотворение "Як замовкнуть усі автомати…"
Фото: vyshebaba / Instagram

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения 68-й отдельной егерской бригады, поэт и музыкант Павел Вышебаба 22 декабря на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Кохатись", которую записал с украинской певицей Nichka (Даяной Кульбидой).

Находясь на фронте, Вышебаба написал стихотворение "Як замовкнуть усі автомати…". Музыку на эти слова создал украинский композитор Михаил Мелкумян.

"А певица Nichka исполнила припев, что превратило трек в полноценное признание в любви между мужчиной и женщиной, фронтом и тылом, смелостью и нежностью", – говорится в релизе клипа. 

"Як замовкнуть усі автомати
і розчуємо врешті весну,
як же спрагло ми будем кохатись,
щоби змити із себе війну,

розчинити її клятий запах
у солоному потові вдвох.
Я по мушках, по зоряним мапах,
вивчу всю, як створив тебе бог.

Будуть дотики легшого легші,
щоб сп'яніти від зволікань,
спілкуватися знову, як вперше,
на забутій мові торкань.

Щоб мурашило наші шкіри,
щоб волосся підхоплював струм
і у грудях прострілені діри
затягалися безліччю струн.

Хай згущається тиша над нами
і пронизує простір наскрізь.
Буду зцілювати губами,
твої очі, збліднілі від сліз.

І коли охолонуть гармати,
як же гаряче буде в ліжках.
До укусів тебе цілуватиму,
щоб стирався із пам'яті жах.

Щоб твій стогін злякав порожнечу.
Я тебе перед втомленим сном
обійматиму безкінечно,
а на ранок любитиму знов.

І якщо нас помилує фатум –
пережити цю люту весну,
як же спрагло ми будем кохатись,
щоби змити із себе війну

І коли охолонуть гармати,
берегтиму я нашу весну,
буду ніжно тебе цілувати,
щоби змити із себе війну", – поется в песне.

Главные роли в клипе исполнили украинские актеры Богдан Борисенко и Анна Троцько.

ВИДЕО
Видео: Vyshebaba & NICHKA / YouTube
Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. После окончания Мариупольского государственного университета переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства. После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров.

С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области он находится с марта.

Теги: клип, война России против Украины, песня, Павел Вышебаба
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