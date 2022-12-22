  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео

Находясь на фронте, Вышебаба написал стихотворение "Як замовкнуть усі автомати…". Музыку на эти слова создал украинский композитор Михаил Мелкумян.

"А певица Nichka исполнила припев, что превратило трек в полноценное признание в любви между мужчиной и женщиной, фронтом и тылом, смелостью и нежностью", – говорится в релизе клипа.

"Як замовкнуть усі автомати

і розчуємо врешті весну,

як же спрагло ми будем кохатись,

щоби змити із себе війну,

розчинити її клятий запах

у солоному потові вдвох.

Я по мушках, по зоряним мапах,

вивчу всю, як створив тебе бог.

Будуть дотики легшого легші,

щоб сп'яніти від зволікань,

спілкуватися знову, як вперше,

на забутій мові торкань.

Щоб мурашило наші шкіри,

щоб волосся підхоплював струм

і у грудях прострілені діри

затягалися безліччю струн.

Хай згущається тиша над нами

і пронизує простір наскрізь.

Буду зцілювати губами,

твої очі, збліднілі від сліз.

І коли охолонуть гармати,

як же гаряче буде в ліжках.

До укусів тебе цілуватиму,

щоб стирався із пам'яті жах.

Щоб твій стогін злякав порожнечу.

Я тебе перед втомленим сном

обійматиму безкінечно,

а на ранок любитиму знов.

І якщо нас помилує фатум –

пережити цю люту весну,

як же спрагло ми будем кохатись,

щоби змити із себе війну

І коли охолонуть гармати,

берегтиму я нашу весну,

буду ніжно тебе цілувати,

щоби змити із себе війну", – поется в песне.

Главные роли в клипе исполнили украинские актеры Богдан Борисенко и Анна Троцько.

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Видео: Vyshebaba & NICHKA / YouTube