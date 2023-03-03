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Молдавский блогер Некоглай, который пережил издевательства в полиции РФ, передал ВСУ обещанные дроны

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Некоглай передал украинским военным пять дронов
Некоглай передал украинским военным пять дронов
Фото: Nekоglai / Telegram

Молдавский блогер Николай Лебедев (Некоглай) передал для Вооруженных сил Украины пять дронов для борьбы с российской агрессией. Видео опубликовал 2 марта Telegram-канал NEXTA Live.

Обещание передать ВСУ дроны на сумму $100 тыс. Некоглай дал в январе. Побудило его к этому задержание российскими силовиками в ноябре 2022 года в Москве, где он тогда жил. Некоглай рассказывал, что поводом для задержания стала его видеопародия на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру, а также остригли.

После того Некоглай заявил: "Буду бороться с российским режимом, пока я жив, до конца своих дней. [...] Я отправлю $100 тыс. на ВСУ, и не просто отправлю, я куплю на $100 тыс. дронов. И уже выбрал каких – DJI Mavic 3T, 10 дронов. Приеду в Украину, в Киев, сниму видео, как я лично в руки передаю эти дроны".

На видео из Киева идет речь о передаче украинским военным пяти дронов разной величины.

"Используйте их по назначению. [...] Рад быть частью победы над "русским миром", – прокомментировал Некоглай. 

В своем Telegram-канале блогер сообщил, что дроны передал 63-му отдельному стрелковому батальону.

Кроме того, по словам Некоглая, он привез украинским военным автомобиль, но "он сейчас находится не в лучшем состоянии". 

"Я его отремонтирую в ближайшую неделю и привезу", – пообещал он. 

Контекст:

Некоглай родился в Молдове, но до ноября 2022 года года жил в Москве. После скандала с пародией на российского военного его депортировали из России. 

Блогер выкладывает в своих соцсетях стримы, клипы и юмористические ролики. В TikTok у него более 10 млн подписчиков, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, война, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, блогер, Некоглай
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