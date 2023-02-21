"Українська міць". United24 и "Артемсіль" выпустили партию соли для сбора средств на дроны-камикадзе для ГУР – Федоров

Он напомнил, что летом 2022 года соль от "Артемсолі" перестала продаваться в украинских супермаркетах.

"Причина – российские обстрелы города Соледар, в котором ее добывали. Оккупанты уничтожили цеха, оборудование, здания. Но соледарская соль уцелела. К годовщине полномасштабного вторжения United24 и предприятие "Артемсіль" выпустили специальную партию соли. Разделили 20 тонн на 100 тысяч символических пачек. На обложке – ставшая вирусной иллюстрация Артема Гусева", – написал вице-премьер.

На упаковке будет надпись "Українська міць. Соляна, кам'яна".

Федоров сообщил, что прибыль из каждой упаковки пойдет на дроны-камикадзе, чтобы укомплектовать новую ударную группировку, которая в ближайшее время станет на защиту Украины по всей линии фронта.

Купить соль можно в супермаркетах "Сільпо" или заказать онлайн на сайте Rozetka.

"Благодарю партнеров за поддержку. Верю, что скоро все украинские города будут освобождены от оккупантов. И шахты Соледара снова оживут", – добавил Федоров.