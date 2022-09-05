В Украине дорожает соль

В "Ашане" (Auchan) морская соль ТМ "Морячка" стоит 16,90 грн за 450 г, а йодированная соль той же марки – 38,10 грн за кг. В "Метро" цены на морскую соль составляют 31,69 грн/кг (ТМ "Хуторок"), на йодированную – 25,33 грн/кг. В АТБ морская соль стоит 17,20 грн за 0,5 кг и 27,90 грн за 1 кг (ТМ "Своя Линия"), сообщает ресурс.

Цена на обычную каменную соль в "Мегамаркете" составляет 34,20 грн за кг, на морскую – 37,60 грн/кг, на йодированную (ТМ "Козаченьки") – 47,30 грн/кг. В Novus продается поваренная соль собственного производства за 22,49 грн/кг, йодированная соль и морская соль (ТМ "Морячка") стоит соответственно 33,49 грн за кг и 43,49 грн за 0,5 кг, говорится в материале.