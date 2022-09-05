ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине дорожает соль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соль выросла в цене
Соль выросла в цене
Фото: depositphotos.com

В Украине за месяц цены на соль выросли в среднем с 29,33 грн до 30,33 грн за кг. Об этом сообщает AgroTrend. При этом в разных торговых сетях цены на соль серьезно отличаются.

В "Ашане" (Auchan) морская соль ТМ "Морячка" стоит 16,90 грн за 450 г, а йодированная соль той же марки – 38,10 грн за кг. В "Метро" цены на морскую соль составляют 31,69 грн/кг (ТМ "Хуторок"), на йодированную – 25,33 грн/кг. В АТБ морская соль стоит 17,20 грн за 0,5 кг и 27,90 грн за 1 кг (ТМ "Своя Линия"), сообщает ресурс.

Цена на обычную каменную соль в "Мегамаркете" составляет 34,20 грн за кг, на морскую – 37,60 грн/кг, на йодированную (ТМ "Козаченьки") – 47,30 грн/кг. В Novus продается поваренная соль собственного производства за 22,49 грн/кг, йодированная соль и морская соль (ТМ "Морячка") стоит соответственно 33,49 грн за кг и 43,49 грн за 0,5 кг, говорится в материале.

Контекст:

В апреле крупнейший в Украине производитель соли "Артемсоль" остановил работу. Предприятие находится в Соледаре Донецкой области и не могло продолжать работу из-за постоянных обстрелов. Запас готовой продукции из "Артемсоли" вывезли еще в апреле.

До войны "Артемсоль" обеспечивало не только всю Украину, 26 января в Facebook предприятия сообщалось, что в 2021 году на экспорт было реализовано 744,2 тыс. тонн, что составляет 39,5% от общего объема проданной продукции. Постоянными потребителями артемовской соли были Венгрия, Польша, Словакия, Румыния, Молдова и другие страны.

На Закарпатье в августе началась работа на новом месторождении соли, которое сможет обеспечить 100% потребности Украины в продукте, учитывая остановку "Артемсоли".

Теги: экономика, цены, соль, деньги, Артемсоль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323481)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233826)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (164887)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (148609)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130743)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (106909)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83320)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (72645)
 
 
 
 