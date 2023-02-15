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Кабмин Украины утвердил перечень из 26 месторождений с ископаемыми стратегического значения

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Ископаемые имеют значение в том числе для обороноспособности страны, отметили в Кабмине
Ископаемые имеют значение в том числе для обороноспособности страны, отметили в Кабмине
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины на заседании 14 февраля утвердил перечень стратегически важных полезных ископаемых, в разработку которых будут привлекаться инвестиции. Об этом 15 февраля проинформировал сайт правительства.

"Кабинет Министров утвердил перечень месторождений полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства и будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о распределении продукции", – говорится в сообщении.

Постановление, которое "будет способствовать привлечению инвестиций в добывающую отрасль, а также обеспечит защиту стратегических интересов Украины, в частности в сфере обороны и безопасности", принято "во исполнение" решения Совета нацбезопасности и обороны Украины.

"Утвержденный правительством список участков недр, которые имеют стратегическое значение, содержит пять полезных ископаемых: ванадиевые, литиевые, титановые, урановые руды и соль калийную. Именно на месторождения с этими стратегическими материалами [...] могут быть заключены соглашения", – объяснили в Кабмине.

В правительстве подчеркнули, что указанные ископаемые являются критически важными не только для Украины, но и для ее ключевых партнеров, в том числе США и Евросоюза.

"Перечень не исчерпывающий, решение предусматривает его ежегодную актуализацию", – подчеркнули в Кабмине.

В речи, произнесенной на заседании премьер-министром Денисом Шмыгалем, также упоминалось об этом.

"Правительство принимает список таких ископаемых, а также месторождений, где их добывают. Речь идет о ванадии, литии, титане, уране и соли. 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о распределении продукции. Это создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою часть, которая будет использована для развития украинской экономики", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, инвестиции, экономика, правительство, соль, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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