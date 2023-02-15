"Толчок для развития проекта "Армия дронов". Кабмин упростил импорт в Украину ряда товаров военного назначения

"Кабинет Министров Украины расширил список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортировать физические и юридические лица без разрешения Государственной службы экспортного контроля", – говорится в сообщении.
Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь отметил, что в список вошло "большое количество товаров военного назначения и двойного использования, которые сейчас нужны нашим защитникам, включая беспилотные летательные аппараты и их запчасти".
"Это еще один толчок для развития проекта "Армия дронов". Ведь чем меньше бюрократических процедур, тем быстрее доставка беспилотников в Украину, больше дронов нашим защитникам на передовую", – объяснил он.
Также упрощен импорт таких товаров, как роботы, аппаратура для управления огнем, камеры и приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы, средства связи, глушители, парашюты и парапланы, средства для разминирования, оборудование для борьбы с радиопротиводействием, включая антидроновые ружья, полевые генераторы, программное обеспечение военного назначения, технологии для разработки, производства и ремонта изделий военного назначения.
"Изменения в законодательстве также должны дать толчок для развития отечественного производства оборонной продукции. Например, такой высокотехнологичной отрасли, как изготовление беспилотных летательных аппаратов", – подчеркнула первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Вопрос с ввозом в Украину гражданских беспилотников, которые активно применяются на фронте, еще в декабре 2022 года подняла руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
В колонке для "Украинской правды" она написала, что Госслужба экспортного контроля фактически закрыла рынок дронов в Украине. Из-за того, что государство считает их товарами двойного назначение, для их ввоза необходимо было собирать большое количество документов, что существенно замедляло передачу беспилотников на фронт. Берлинская обращалась в ГСЭК для решения этого вопроса, но это не дало никакого результата.
В итоге Берлинская опубликовала публичное обращения к украинским властям с призывом разблокировать рынок дронов.
3 января 2023 года Кабмин упростил ввоз в Украину беспилотников гражданского и двойного назначения, а также запчастей для них. Такие беспилотники должны быть оформлены в качестве гуманитарной помощи от доноров. Эти правила будут действовать на период военного положения.