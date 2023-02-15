"Толчок для развития проекта "Армия дронов". Кабмин упростил импорт в Украину ряда товаров военного назначения

"Кабинет Министров Украины расширил список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортировать физические и юридические лица без разрешения Государственной службы экспортного контроля", – говорится в сообщении.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь отметил, что в список вошло "большое количество товаров военного назначения и двойного использования, которые сейчас нужны нашим защитникам, включая беспилотные летательные аппараты и их запчасти".

"Это еще один толчок для развития проекта "Армия дронов". Ведь чем меньше бюрократических процедур, тем быстрее доставка беспилотников в Украину, больше дронов нашим защитникам на передовую", – объяснил он.

Также упрощен импорт таких товаров, как роботы, аппаратура для управления огнем, камеры и приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы, средства связи, глушители, парашюты и парапланы, средства для разминирования, оборудование для борьбы с радиопротиводействием, включая антидроновые ружья, полевые генераторы, программное обеспечение военного назначения, технологии для разработки, производства и ремонта изделий военного назначения.

"Изменения в законодательстве также должны дать толчок для развития отечественного производства оборонной продукции. Например, такой высокотехнологичной отрасли, как изготовление беспилотных летательных аппаратов", – подчеркнула первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.