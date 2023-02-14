Кабмин назначил пятерых заместителей главы МВД Украины

Клименко (по центру) анонсировал кадровые решения в МВД "исключительно в интересах эффективности министерства" Фото: kmu.gov.ua

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначено… Драпятого Богдана Евгеньевича заместителем министра внутренних дел; Павличенко Екатерину Владимировну заместителем министра внутренних дел; Сергеева Алексея Алексеевича заместителем министра внутренних дел; Тетерю Василия Михайловича заместителем министра внутренних дел; Тимченко Леонида Леонидовича заместителем министра внутренних дел Украины; Ящук Инну Петровну государственным секретарем Министерства внутренних дел", – написал Мельничук.

Кабмин на заседании 10 февраля уволил пять замглавы МВД Украины – Драпятого, Павличенко, Мэри Акопян, Игоря Бондаренко и Сергея Гончарова. Все они подали в отставку.

"Это обычная процедура, она прописана в законе "О центральных органах исполнительной власти" (ст. 9). Там прописано, что когда увольняется министр, то подают в отставку первый заместитель и все заместители министра. К сожалению, МВД утратило руководство при трагических обстоятельствах, однако закон предусматривает, чтобы заместители пошли именно по такой процедуре", – отметила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева.