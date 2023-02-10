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Кабмин уволил пятерых заместителей главы МВД Украины

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7 февраля Рада утвердила Клименко (по центру) на должности главы МВД Украины
7 февраля Рада утвердила Клименко (по центру) на должности главы МВД Украины
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 10 февраля уволил пять заместителей главы МВД Украины.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины уволены: Акопян Мэри Андраниковна – с должности заместителя министра внутренних дел Украины; Бондаренко Игорь Павлович – с должности заместителя министра внутренних дел; Гончаров Сергей Михайлович – с должности заместителя министра внутренних дел Украины; Драпятый Богдан Евгеньевич – с должности заместителя министра внутренних дел Украины; Павличенко Екатерина Владимировна – с должности заместителя министра внутренних дел", – написал Мельничук.

О том, что пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку, в комментарии "Укринформу" 10 февраля сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева.

"Это обычная процедура, она прописана в законе "О центральных органах исполнительной власти" (ст. 9). Там прописано, что когда увольняется министр, то подают в отставку первый заместитель и все заместители министра. К сожалению, МВД утратило руководство при трагических обстоятельствах, однако закон предусматривает, чтобы заместители пошли именно по такой процедуре", – отметила Рева.

Контекст:

18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко министром. 7 февраля Рада утвердила Клименко на должности.

В тот же день Клименко анонсировал кадровые решения в МВД "исключительно в интересах эффективности министерства".

Теги: МВД, Украина, Кабинет Министров, правительство, отставка, закон, Сергей Гончаров, Тарас Мельничук, Игорь Бондаренко, заседание, Кабмин, Катерина Павличенко, Мэри Акопян
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