Кабмин уволил пятерых заместителей главы МВД Украины

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины уволены: Акопян Мэри Андраниковна – с должности заместителя министра внутренних дел Украины; Бондаренко Игорь Павлович – с должности заместителя министра внутренних дел; Гончаров Сергей Михайлович – с должности заместителя министра внутренних дел Украины; Драпятый Богдан Евгеньевич – с должности заместителя министра внутренних дел Украины; Павличенко Екатерина Владимировна – с должности заместителя министра внутренних дел", – написал Мельничук.

О том, что пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку, в комментарии "Укринформу" 10 февраля сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева.

"Это обычная процедура, она прописана в законе "О центральных органах исполнительной власти" (ст. 9). Там прописано, что когда увольняется министр, то подают в отставку первый заместитель и все заместители министра. К сожалению, МВД утратило руководство при трагических обстоятельствах, однако закон предусматривает, чтобы заместители пошли именно по такой процедуре", – отметила Рева.