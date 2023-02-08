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Клименко анонсировал кадровые решения в МВД "исключительно в интересах эффективности министерства"

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Клименко: Необходимо, чтобы система МВД работала как единый кулак. Когда один в этом механизме выпадает, сбой чувствуется сразу
Клименко: Необходимо, чтобы система МВД работала как единый кулак. Когда один в этом механизме выпадает, сбой чувствуется сразу
Фото: mvs.gov.ua

Новоназначенный на должность министр внутренних дел Украины Игорь Клименко планирует кадровые перестановки для повышения эффективности работы ведомства. Об этом он сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Необходимо, чтобы система МВД работала как единый кулак. Когда один в этом механизме выпадает, сбой чувствуется сразу. Потому и заметны слабые звенья. Конечно, будут определенные кадровые решения. Исключительно в интересах эффективности работы министерства", – сказал он. 

Министр, рассказывая о приоритетах на должности, подчеркнул, что "у всех нас общий приоритет – это победа Украины над российскими захватчиками".

Среди его приоритетов – также привлечение к ответственности военных преступников, безопасность людей и государства и "нулевая терпимость к коррупции на всех уровнях". 

"Коррупция и предательство – это недопустимые вещи. Как в профессиональном, так и в человеческом плане. Этого нельзя прощать", – заявил Клименко, отвечая на вопрос о "красных линиях". 

Он добавил, что МВД – ведомство с широким функционалом, который расширился во время войны. "Поэтому систему удерживаем и работаем дальше. Это главное", – резюмировал Клименко.

Контекст:

18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко министром. 7 февраля Рада утвердила Клименко на должности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Украина, коррупция, предательство, назначение, Игорь Клименко
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