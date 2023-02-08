Клименко анонсировал кадровые решения в МВД "исключительно в интересах эффективности министерства"

"Необходимо, чтобы система МВД работала как единый кулак. Когда один в этом механизме выпадает, сбой чувствуется сразу. Потому и заметны слабые звенья. Конечно, будут определенные кадровые решения. Исключительно в интересах эффективности работы министерства", – сказал он.
Министр, рассказывая о приоритетах на должности, подчеркнул, что "у всех нас общий приоритет – это победа Украины над российскими захватчиками".
Среди его приоритетов – также привлечение к ответственности военных преступников, безопасность людей и государства и "нулевая терпимость к коррупции на всех уровнях".
"Коррупция и предательство – это недопустимые вещи. Как в профессиональном, так и в человеческом плане. Этого нельзя прощать", – заявил Клименко, отвечая на вопрос о "красных линиях".
Он добавил, что МВД – ведомство с широким функционалом, который расширился во время войны. "Поэтому систему удерживаем и работаем дальше. Это главное", – резюмировал Клименко.
18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко министром. 7 февраля Рада утвердила Клименко на должности.