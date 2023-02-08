Клименко анонсировал кадровые решения в МВД "исключительно в интересах эффективности министерства"

Клименко: Необходимо, чтобы система МВД работала как единый кулак. Когда один в этом механизме выпадает, сбой чувствуется сразу Фото: mvs.gov.ua

"Необходимо, чтобы система МВД работала как единый кулак. Когда один в этом механизме выпадает, сбой чувствуется сразу. Потому и заметны слабые звенья. Конечно, будут определенные кадровые решения. Исключительно в интересах эффективности работы министерства", – сказал он.

Министр, рассказывая о приоритетах на должности, подчеркнул, что "у всех нас общий приоритет – это победа Украины над российскими захватчиками".

Среди его приоритетов – также привлечение к ответственности военных преступников, безопасность людей и государства и "нулевая терпимость к коррупции на всех уровнях".

"Коррупция и предательство – это недопустимые вещи. Как в профессиональном, так и в человеческом плане. Этого нельзя прощать", – заявил Клименко, отвечая на вопрос о "красных линиях".

Он добавил, что МВД – ведомство с широким функционалом, который расширился во время войны. "Поэтому систему удерживаем и работаем дальше. Это главное", – резюмировал Клименко.