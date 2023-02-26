"Мы первые в мире применили морские дроны". Неижпапа рассказал об успешных операциях ВМС Украины

Уничтожение украинскими военными крейсера "Москва" – первый случай в истории, когда ракетный крейсер пошел ко дну, рассказал адмирал Фото: OSINTtechnical / Twitter

"В последний раз крейсер погиб у Фолклендских островов, а ракетный крейсер вообще впервые в истории пошел ко дну. Флагманский корабль был затоплен уже более столетия назад. Я был удивлен, что корабль такого класса затонул после ударов двух наших ракет, к тому же там происходила мощная спасательная операция, но, пожалуй, весь народ Украины мечтал об этом, так и случилось", – сказал адмирал.

Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.

"Мы, пожалуй, первая страна в мире, которая применила морские дроны. Операции, конечно, проводили при поддержке других подразделений сил обороны", – проинформировал Неижпапа.

Также, по его словам, украинские военные были первыми, кто применил ударные беспилотники Bayraktar по быстроходным надводным целям – катерам типа "Раптор" и "Серна".