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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы первые в мире применили морские дроны". Неижпапа рассказал об успешных операциях ВМС Украины

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Уничтожение украинскими военными крейсера "Москва" первый случай в истории, когда ракетный крейсер пошел ко дну, рассказал адмирал
Уничтожение украинскими военными крейсера "Москва" – первый случай в истории, когда ракетный крейсер пошел ко дну, рассказал адмирал
Фото: OSINTtechnical / Twitter

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа назвал беспрецедентной операцию по уничтожению украинскими военными крейсера "Москва". Об этом он сказал в интервью "Армія FM", опубликованном 23 февраля.

"В последний раз крейсер погиб у Фолклендских островов, а ракетный крейсер вообще впервые в истории пошел ко дну. Флагманский корабль был затоплен уже более столетия назад. Я был удивлен, что корабль такого класса затонул после ударов двух наших ракет, к тому же там происходила мощная спасательная операция, но, пожалуй, весь народ Украины мечтал об этом, так и случилось", – сказал адмирал.

Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.

"Мы, пожалуй, первая страна в мире, которая применила морские дроны. Операции, конечно, проводили при поддержке других подразделений сил обороны", –  проинформировал Неижпапа.

Также, по его словам, украинские военные были первыми, кто применил ударные беспилотники Bayraktar по быстроходным надводным целям – катерам типа "Раптор" и "Серна". 

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской ОВА сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате крейсер затонул.

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

30 августа ряд западных чиновников подтвердил изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.

Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Черное море, ВМС Украины, беспилотники, крейсер, война России против Украины, Алексей Неижпапа, потери армии России, Bayraktar
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