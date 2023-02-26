"Мы первые в мире применили морские дроны". Неижпапа рассказал об успешных операциях ВМС Украины

"В последний раз крейсер погиб у Фолклендских островов, а ракетный крейсер вообще впервые в истории пошел ко дну. Флагманский корабль был затоплен уже более столетия назад. Я был удивлен, что корабль такого класса затонул после ударов двух наших ракет, к тому же там происходила мощная спасательная операция, но, пожалуй, весь народ Украины мечтал об этом, так и случилось", – сказал адмирал.
Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.
"Мы, пожалуй, первая страна в мире, которая применила морские дроны. Операции, конечно, проводили при поддержке других подразделений сил обороны", – проинформировал Неижпапа.
Также, по его словам, украинские военные были первыми, кто применил ударные беспилотники Bayraktar по быстроходным надводным целям – катерам типа "Раптор" и "Серна".
По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской ОВА сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате крейсер затонул.
26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.
30 августа ряд западных чиновников подтвердил изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.
Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.