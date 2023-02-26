Год назад соотношение сил Украины и РФ на море было 1:12, теперь 1:4 – Неижпапа

Зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тыс. км² Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Адмирал отметил, что в начале полномасштабной войны у Украины не было определенных возможностей противостоять врагу на море. Поэтому россиянам удалось подойти вплотную к украинским берегам, готовиться к полномасштабной высадке морского десанта и наносить удары крылатыми ракетами "Калибр", которые периодически происходят до сих пор.

"Однако врага останавливало наличие у нас системы разведки и обнаружения надводных целей и береговая артиллерия. Концентрация вражеских сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, сейчас мы рассчитываем свой потенциал как 1:4", – сказал Неижпапа.

Он отметил, что теперь украинская армия приобрела ударные силы флота. Уже во время полномасштабной войны были созданы и успешно действуют береговые ракетные войска, военные получили береговой ракетный комплекс "Нептун", а партнеры предоставили противокорабельный ракетный комплекс Harpoon. Также в ВМС улучшили систему освещения надводной обстановки.

"И благодаря проведенным операциям и ударам господство противника в северо-западной части Черного моря мы остановили", – заявил адмирал.

Он также подчеркнул, что только потому, что украинские военные смогли оттеснить вражеские корабли на 100–150 морских миль от своего побережья, противник был вынужден дать согласие на действия по "зерновому коридору" в Черном море. Конечно, это стало возможным при поддержке партнеров и ООН, добавил Неижпапа.

По словам командующего ВМС ВСУ, сейчас в море 25 тыс. км² представляют собой серую зону, куда российские корабли не заходят, опасаясь уничтожения.

"В первые дни широкомасштабного вторжения мы видели их невооруженным глазом возле Одессы. Сейчас они уже не подходят к контролируемым нами берегам. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тыс. км², так что работы еще немало", – подытожил Неижпапа.