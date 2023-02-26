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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Год назад соотношение сил Украины и РФ на море было 1:12, теперь 1:4 – Неижпапа

Зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тыс. км&sup2;
Зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тыс. км²
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Только потому, что украинцы смогли оттеснить вражеские корабли от побережья, Россия была вынужден дать согласие на черноморскую "зерновую инициативу", считает командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. Об этом он сказал в интервью "Армія FM", опубликованном 23 февраля.

Адмирал отметил, что в начале полномасштабной войны у Украины не было определенных возможностей противостоять врагу на море. Поэтому россиянам удалось подойти вплотную к украинским берегам, готовиться к полномасштабной высадке морского десанта и наносить удары крылатыми ракетами "Калибр", которые периодически происходят до сих пор. 

"Однако врага останавливало наличие у нас системы разведки и обнаружения надводных целей и береговая артиллерия. Концентрация вражеских сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, сейчас мы рассчитываем свой потенциал как 1:4", – сказал Неижпапа. 

Он отметил, что теперь украинская армия приобрела ударные силы флота. Уже во время полномасштабной войны были созданы и успешно действуют береговые ракетные войска, военные получили береговой ракетный комплекс "Нептун", а партнеры предоставили противокорабельный ракетный комплекс Harpoon. Также в ВМС улучшили систему освещения надводной обстановки.

"И благодаря проведенным операциям и ударам господство противника в северо-западной части Черного моря мы остановили", – заявил адмирал.

Он также подчеркнул, что только потому, что украинские военные смогли оттеснить вражеские корабли на 100–150 морских миль от своего побережья, противник был вынужден дать согласие на действия по "зерновому коридору" в Черном море. Конечно, это стало возможным при поддержке партнеров и ООН, добавил Неижпапа. 

По словам командующего ВМС ВСУ, сейчас в море 25 тыс. км² представляют собой серую зону, куда российские корабли не заходят, опасаясь уничтожения.

"В первые дни широкомасштабного вторжения мы видели их невооруженным глазом возле Одессы. Сейчас они уже не подходят к контролируемым нами берегам. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тыс. км², так что работы еще немало", – подытожил Неижпапа. 

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Его ВСУ подбили 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

30 августа ряд западных чиновников подтвердил изданию Politico, что ЧФ РФ потерял боеспособность и используется только в обороне.

Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников. 

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, флот, ВМС Украины, корабль, вооружение, артиллерия, война России против Украины, берег, ракетный комплекс, корабли, Алексей Неижпапа, море, десант
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