Неижпапа рассказал, какое оружие нужно Украине для безопасности в Черном море

"Мы должны развивать систему ситуационной осведомленности, чтобы ежесекундно видеть, где находятся корабли противника. Для этого нужна система РЛС, система освещения надводной обстановки. У нас есть часть этих систем, и мы имеем определенный опыт, но хотелось бы наращивать возможности в этом направлении", – сказал командующий ВМС.
Также, подчеркнул он, нужно оружие "длинной руки" – ракеты, которые можно применять по целям противника на большом расстоянии.
"Проблема с пополнением корабельного состава. По этому вопросу мы находимся с партнерами в контакте и вскоре будем получать определенные средства, которые позволят улучшить ситуацию", – рассказал Неижпапа.
Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.
На сегодняшний день, по словам Неижпапы, одной из основных задач Военно-морских сил является обезвреживание кораблей – носителей "Калибров". "Это очень трудная задача, над которой мы сейчас работаем", – сказал он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.
Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.