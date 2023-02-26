Неижпапа рассказал, какое оружие нужно Украине для безопасности в Черном море

Неижпапа о присутствии российских кораблей с "Калибрами" в Черном море: Это очень трудная задача, над которой мы сейчас работаем Фото: armyfm.com.ua

"Мы должны развивать систему ситуационной осведомленности, чтобы ежесекундно видеть, где находятся корабли противника. Для этого нужна система РЛС, система освещения надводной обстановки. У нас есть часть этих систем, и мы имеем определенный опыт, но хотелось бы наращивать возможности в этом направлении", – сказал командующий ВМС.

Также, подчеркнул он, нужно оружие "длинной руки" – ракеты, которые можно применять по целям противника на большом расстоянии.

"Проблема с пополнением корабельного состава. По этому вопросу мы находимся с партнерами в контакте и вскоре будем получать определенные средства, которые позволят улучшить ситуацию", – рассказал Неижпапа.

Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.

На сегодняшний день, по словам Неижпапы, одной из основных задач Военно-морских сил является обезвреживание кораблей – носителей "Калибров". "Это очень трудная задача, над которой мы сейчас работаем", – сказал он.