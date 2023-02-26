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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Неижпапа рассказал, какое оружие нужно Украине для безопасности в Черном море

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Неижпапа о присутствии российских кораблей с "Калибрами" в Черном море: Это очень трудная задача, над которой мы сейчас работаем
Неижпапа о присутствии российских кораблей с "Калибрами" в Черном море: Это очень трудная задача, над которой мы сейчас работаем
Фото: armyfm.com.ua

Для усиления мощностей Военно-морских сил в Черном море Украине нужны радиолокационные системы (РЛС), системы освещения надводной обстановки и ракеты большой дальности. Об этом в интервью "Армія FM", опубликованном 23 февраля, сказал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"Мы должны развивать систему ситуационной осведомленности, чтобы ежесекундно видеть, где находятся корабли противника. Для этого нужна система РЛС, система освещения надводной обстановки. У нас есть часть этих систем, и мы имеем определенный опыт, но хотелось бы наращивать возможности в этом направлении", – сказал командующий ВМС.

Также, подчеркнул он, нужно оружие "длинной руки"  ракеты, которые можно применять по целям противника на большом расстоянии.

"Проблема с пополнением корабельного состава. По этому вопросу мы находимся с партнерами в контакте и вскоре будем получать определенные средства, которые позволят улучшить ситуацию",  рассказал Неижпапа.

Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.

На сегодняшний день, по словам Неижпапы, одной из основных задач Военно-морских сил является обезвреживание кораблей – носителей "Калибров". "Это очень трудная задача, над которой мы сейчас работаем",  сказал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". В результате флагман Черноморского флота РФ затонул.

Украина лишила Россию господства в Черном море, заявил 11 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников. 

Теги: оружие, Черное море, ВМС Украины, война России против Украины, ракеты, корабли, Алексей Неижпапа, море
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