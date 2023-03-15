  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10

Некоглай в интервью Гордону признался, что не помнит, как это – жить с родителями Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда папы не стало – 10 лет", – рассказал Некоглай.

Блогер признался, что причиной смерти родителей стали болезни.

"С папой там история неприятная, поэтому пускай официальная история будет, что болезнь забрала человека", – отметил он.

Некоглай рассказал, что его мать умерла от рака желудка четвертой степени в возрасте 42 лет. По словам блогера, он посещал ее редко, потому что его брат не хотел, чтобы тот видел мать в больнице с капельницами и лежачей.

"Я тогда был еще маленьким ребенком, у которого мир такой красочный, что – да ладно, это фигня. Это пройдет, как простуда. Я думал: "Да у мамы просто простуда! Она выздоровеет, вернется!" Я абсолютно не понимал, что происходит. Когда уже констатировали смерть, тогда я понял, что это была не простуда и мама больше не вернется. Тогда я осознал, что это было очень серьезно", – рассказал блогер.

На вопрос Гордона, не хватает ли Некоглаю родителей сейчас, тот признался, что ему сложно представить, как бы сложилась его жизнь, если бы родители у него были.

"Так построился образ жизни, что я не могу себе представить жизнь с родителями сейчас. Что это такое, я не помню", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube