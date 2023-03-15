Бульвар Шоубиз
 
15 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Некоглай в интервью Гордону признался, что не помнит, как это жить с родителями
Некоглай в интервью Гордону признался, что не помнит, как это – жить с родителями
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Молдавский тиктокер, стример и геймер Некоглай (Nekoglai) в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону рассказал о смерти своих родителей и жизни без них. Интервью было опубликовано 8 марта на YouTube-канале "В гостях у Дмитрия Гордона".

"Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда папы не стало – 10 лет", – рассказал Некоглай.

Блогер признался, что причиной смерти родителей стали болезни.

"С папой там история неприятная, поэтому пускай официальная история будет, что болезнь забрала человека", – отметил он.

Некоглай рассказал, что его мать умерла от рака желудка четвертой степени в возрасте 42 лет. По словам блогера, он посещал ее редко, потому что его брат не хотел, чтобы тот видел мать в больнице с капельницами и лежачей.

"Я тогда был еще маленьким ребенком, у которого мир такой красочный, что – да ладно, это фигня. Это пройдет, как простуда. Я думал: "Да у мамы просто простуда! Она выздоровеет, вернется!" Я абсолютно не понимал, что происходит. Когда уже констатировали смерть, тогда я понял, что это была не простуда и мама больше не вернется. Тогда я осознал, что это было очень серьезно", – рассказал блогер.

На вопрос Гордона, не хватает ли Некоглаю родителей сейчас, тот признался, что ему сложно представить, как бы сложилась его жизнь, если бы родители у него были.

"Так построился образ жизни, что я не могу себе представить жизнь с родителями сейчас. Что это такое, я не помню", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова).

На его страницу в TikTok подписаны более 10 млн пользователей, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали правоохранители в РФ за видеопародию на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ.

Теги: Дмитрий Гордон, смерть, болезнь, блогеры, блогер, родители, Некоглай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
Дмитрий ГОРДОН
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы 10
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Галина ГРИШИНА
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Галина ГРИШИНА
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 