  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10

"Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда папы не стало – 10 лет", – рассказал Некоглай.
Блогер признался, что причиной смерти родителей стали болезни.
"С папой там история неприятная, поэтому пускай официальная история будет, что болезнь забрала человека", – отметил он.
Некоглай рассказал, что его мать умерла от рака желудка четвертой степени в возрасте 42 лет. По словам блогера, он посещал ее редко, потому что его брат не хотел, чтобы тот видел мать в больнице с капельницами и лежачей.
"Я тогда был еще маленьким ребенком, у которого мир такой красочный, что – да ладно, это фигня. Это пройдет, как простуда. Я думал: "Да у мамы просто простуда! Она выздоровеет, вернется!" Я абсолютно не понимал, что происходит. Когда уже констатировали смерть, тогда я понял, что это была не простуда и мама больше не вернется. Тогда я осознал, что это было очень серьезно", – рассказал блогер.
На вопрос Гордона, не хватает ли Некоглаю родителей сейчас, тот признался, что ему сложно представить, как бы сложилась его жизнь, если бы родители у него были.
"Так построился образ жизни, что я не могу себе представить жизнь с родителями сейчас. Что это такое, я не помню", – сказал он.
Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова).
На его страницу в TikTok подписаны более 10 млн пользователей, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.
В ноябре 2022 года Некоглая задержали правоохранители в РФ за видеопародию на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.
Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ.