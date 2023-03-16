Некоглай: Блогеры в России понимают, что происходит в Украине, им это не нравится, но у них российский паспорт, там семьи, имущество – попробуй открой рот

"Скажу так: блогеры России в основном все понимают, что происходит. Им это не нравится. Но у них, во-первых, российский паспорт. Уже какие-никакие кандалы на них находятся в этом моменте. Они живут в России всю жизнь, у них там семья, у них там купленное имущество: машины, квартиры", – сказал Некоглай.

По его словам, "даже если, допустим, ты российский блогер и ты против сейчас этой войны, попробуй открой рот – посмотришь, что будет с твоей семьей, машиной, домом, с твоей работой и с твоей жизнью в целом".

"Это понимает там каждый. И есть те, кто не поддерживает, но они в жизни об этом не скажут. Потому что у них закончится жизнь на этом моменте. [...] Когда ты сидишь в близком кругу, все как один говорят: "А чего мне поддерживать [агрессию против Украины]? Что происходит? Я только теряю. У меня только убытки, у нашей страны только убытки". Никто с этого не выигрывает абсолютно ничего", – объяснил Некоглай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube