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Некоглай: Блогеры в России понимают, что происходит в Украине, им это не нравится, но у них российский паспорт, там семьи, имущество – попробуй открой рот

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Некоглая депортировали из России осенью 2022 года
Некоглая депортировали из России осенью 2022 года
Фото: Nekоglai / Telegram

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону молдавский блогер Николай Лебедев (Некоглай), который до осени 2022 года жил в РФ, поделился наблюдениями, как российское общество относится к войне России против Украины.

"Скажу так: блогеры России в основном все понимают, что происходит. Им это не нравится. Но у них, во-первых, российский паспорт. Уже какие-никакие кандалы на них находятся в этом моменте. Они живут в России всю жизнь, у них там семья, у них там купленное имущество: машины, квартиры", – сказал Некоглай.

По его словам, "даже если, допустим, ты российский блогер и ты против сейчас этой войны, попробуй открой рот – посмотришь, что будет с твоей семьей, машиной, домом, с твоей работой и с твоей жизнью в целом".

"Это понимает там каждый. И есть те, кто не поддерживает, но они в жизни об этом не скажут. Потому что у них закончится жизнь на этом моменте. [...] Когда ты сидишь в близком кругу, все как один говорят: "А чего мне поддерживать [агрессию против Украины]? Что происходит? Я только теряю. У меня только убытки, у нашей страны только убытки". Никто с этого не выигрывает абсолютно ничего", – объяснил Некоглай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Некоглай родился в 2000 году в Молдове, но до ноября 2022 года года жил в Москве. Блогер выкладывает в своих соцсетях стримы, клипы и юмористические ролики. В TikTok у него более 10 млн подписчиков, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

В ноябре 2022 года Некоглая задержали российские правоохранители за видеопародию на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. По словам блогера, в полиции его избили, остригли, раздели и заставляли сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру.

После скандала с пародией на российского военного Некоглая депортировали из России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, паспорт, правоохранители, война России против Украины, блогеры, имущество, квартира, блогер, Некоглай
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