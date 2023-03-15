Украинские военные сбили российский беспилотник, считавшийся "неуязвимым и невидимым"

Военные отметили, что именно об этом беспилотнике в России говорили, что он неуязвим и невидим.

"Но воины из взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения и их "Буковель-AD" (украинская система радиоэлектронной борьбы с дронами. – "ГОРДОН") не оставляют врагу никаких шансов", – говорится в сообщении.

Эта модель предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения, рассказали в ОК "Север". Она оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до четырех часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.

"Благодаря слаженной работе военных, эта птичка уже отлетала", – говорится в сообщении.