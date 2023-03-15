Украинские военные сбили российский беспилотник, считавшийся "неуязвимым и невидимым"

Военные отметили, что именно об этом беспилотнике в России говорили, что он неуязвим и невидим.
"Но воины из взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения и их "Буковель-AD" (украинская система радиоэлектронной борьбы с дронами. – "ГОРДОН") не оставляют врагу никаких шансов", – говорится в сообщении.
Эта модель предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения, рассказали в ОК "Север". Она оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до четырех часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.
"Благодаря слаженной работе военных, эта птичка уже отлетала", – говорится в сообщении.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 161 520 человек личного состава, а также 304 вражеских самолета, 289 вертолетов и 2132 БПЛА оперативно-тактического уровня.