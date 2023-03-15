В Воздушных силах ВСУ назвали число сбитых за полгода российских ракет и дронов-камикадзе

За полгода с небольшим украинские защитники сбили около 700 ракет оккупантов, рассказали в ВС ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Он уточнил, что речь идет только о высокоточных и дальнобойных ракетах, притом что Россия также использует ракеты типа Х-22, С-300 и управляемые авиационные ракеты.

Спикер отметил, что если учитывать ракеты, которые не были сбиты, цифры использованных оккупантами ракет значительно больше. Таким образом, добавил он, Россия израсходовала огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины.

"Это огромный потенциал, который надо восстанавливать, они эти ракеты изготавливали годами, а некоторые – десятилетиями", – сказал Игнат.

По его информации, за тот же период было сбито более 650 дронов-камикадзе, выпущенных российскими оккупантами.