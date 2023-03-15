В Воздушных силах ВСУ назвали число сбитых за полгода российских ракет и дронов-камикадзе

Он уточнил, что речь идет только о высокоточных и дальнобойных ракетах, притом что Россия также использует ракеты типа Х-22, С-300 и управляемые авиационные ракеты.
Спикер отметил, что если учитывать ракеты, которые не были сбиты, цифры использованных оккупантами ракет значительно больше. Таким образом, добавил он, Россия израсходовала огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины.
"Это огромный потенциал, который надо восстанавливать, они эти ракеты изготавливали годами, а некоторые – десятилетиями", – сказал Игнат.
По его информации, за тот же период было сбито более 650 дронов-камикадзе, выпущенных российскими оккупантами.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.