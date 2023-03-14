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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник – ВСУ

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Российский беспилотник нейтрализовали украинские авиаторы
Российский беспилотник нейтрализовали украинские авиаторы
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

14 марта в Днепропетровской области был сбит беспилотник российских оккупантов, проинформировало в Facebook воздушное командование "Восток" Вооруженных сил Украины.

"В Днепропетровской области, в Днепровском районе, силами авиации уничтожен вражеский БПЛА – предположительно, "Орлан-10". Держим строй", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid02FHanxTjwuvpEhJSN8qDAseGXVPCXZqWRWSriaeTAXXqrD1FNwDULDkxyHDxxkj33l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В течение 14 марта в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны.

В Одесской области, по данным оперативного командования ВСУ "Юг", оккупанты запустили четыре противорадиолокационные ракеты, их уничтожили над морем, обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

Контекст:

"Орлан-10" – многоцелевой российский беспилотник, предназначенный для наблюдательных целей, может использоваться для корректировки артиллерийского огня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, авиация, Днепропетровская область, беспилотники, воздух, ВСУ, война России против Украины
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