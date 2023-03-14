В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник – ВСУ

"В Днепропетровской области, в Днепровском районе, силами авиации уничтожен вражеский БПЛА – предположительно, "Орлан-10". Держим строй", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В течение 14 марта в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны.

В Одесской области, по данным оперативного командования ВСУ "Юг", оккупанты запустили четыре противорадиолокационные ракеты, их уничтожили над морем, обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.