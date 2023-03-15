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Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны 204-му батальону теробороны Киева

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Брат мэра Киева Виталия Кличко, украинский боксер Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы
Брат мэра Киева Виталия Кличко, украинский боксер Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы
Скриншот: Волонтерський штаб «Українська команда» / Facebook

Волонтерский штаб "Украинская команда" и украинский боксер Владимир Кличко привезли бойцам 204-го отдельного батальона территориальной обороны Киева 10 беспилотников. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала 10 дронов Mavic 204-му батальону терробороны г. Киева. С помощью этих беспилотников наши герои смогут еще эффективнее бить врага по всем направлениям и освобождать нашу соборную, независимую Украину", – заявил Артур Палатный.

Он отметил, что 204-й батальон ТрО Киева был в самых горячих точках страны: Бахмуте, Соледаре и других, сейчас бойцы находятся на ротации.

Брат мэра Киева Виталия Кличко, украинский боксер Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

"Ребята, горжусь вами! Слава героям! Слава Украине! Только вперед и к победе!" – сказал он.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/191717243594129/

Ранее "Украинская команда" передала семь дронов Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также "Украинская команда" и Владимир Кличко передали современные шлемы пилотам 18-й Отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Теги: Владимир Кличко, Артур Палатный, помощь, беспилотники, война России против Украины
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