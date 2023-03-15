Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны 204-му батальону теробороны Киева

Брат мэра Киева Виталия Кличко, украинский боксер Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы Скриншот: Волонтерський штаб «Українська команда» / Facebook

"Украинская команда" передала 10 дронов Mavic 204-му батальону терробороны г. Киева. С помощью этих беспилотников наши герои смогут еще эффективнее бить врага по всем направлениям и освобождать нашу соборную, независимую Украину", – заявил Артур Палатный.

Он отметил, что 204-й батальон ТрО Киева был в самых горячих точках страны: Бахмуте, Соледаре и других, сейчас бойцы находятся на ротации.

Брат мэра Киева Виталия Кличко, украинский боксер Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

"Ребята, горжусь вами! Слава героям! Слава Украине! Только вперед и к победе!" – сказал он.

Ранее "Украинская команда" передала семь дронов Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также "Украинская команда" и Владимир Кличко передали современные шлемы пилотам 18-й Отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.