В Донецкой области в результате российских обстрелов 15 марта один человек погиб, 11 были ранены – ОВА

"В течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке: обстреляли город из "Торнадо-С" и "Ураганов". Ранены шесть человек, повреждены школа, пять многоэтажек, 20 частных домов и 11 гражданских автомобилей. Также под удар "Смерчей" попала Украинка Покровской общины – никто не пострадал", – написал он.

На волновахском направлении ночью оккупанты обстреляли Богоявленку, пострадавших нет.

"На донецком направлении ранен человек в Остром Кураховской общины, поврежден частный дом в Зоряном Марьинской общины. Камышевка Новогродовской общины подверглась ракетному удару – поврежден жилой дом, без пострадавших. На горловском направлении один человек ранен в Ильиновке – повреждены три частных дома, детсад и инклюзивно-ресурсный центр. Громко было в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской общин. Известно по меньшей мере об одном погибшем и одном раненом гражданском в Бахмуте – город держит оборону, несмотря на непрекращающиеся вражеские атаки и обстрелы", – заявил Кириленко.

На лисичанском направлении легкие ранения получили два человека в Звановке, повреждены частные дома на трех улицах. Кроме этого, на территории общины повреждены дома в Переездном.

Кириленко сообщил в Telegram, что за сутки 15 марта от российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области – в Бахмуте. Еще 11 человек были ранены.

С начала российского вторжения в регионе погибло 1412 мирных жителей, еще 3210 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.