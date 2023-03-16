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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области в результате российских обстрелов 15 марта один человек погиб, 11 были ранены – ОВА

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Оккупанты обстреливали Донецкую область из РСЗО
Оккупанты обстреливали Донецкую область из РСЗО
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты 15 марта продолжили обстреливать Донецкую область, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 16 марта.

"В течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке: обстреляли город из "Торнадо-С" и "Ураганов". Ранены шесть человек, повреждены школа, пять многоэтажек, 20 частных домов и 11 гражданских автомобилей. Также под удар "Смерчей" попала Украинка Покровской общины – никто не пострадал", – написал он.

На волновахском направлении ночью оккупанты обстреляли Богоявленку, пострадавших нет.

"На донецком направлении ранен человек в Остром Кураховской общины, поврежден частный дом в Зоряном Марьинской общины. Камышевка Новогродовской общины подверглась ракетному удару – поврежден жилой дом, без пострадавших. На горловском направлении один человек ранен в Ильиновке – повреждены три частных дома, детсад и инклюзивно-ресурсный центр. Громко было в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской общин. Известно по меньшей мере об одном погибшем и одном раненом гражданском в Бахмуте – город держит оборону, несмотря на непрекращающиеся вражеские атаки и обстрелы", – заявил Кириленко.

На лисичанском направлении легкие ранения получили два человека в Звановке, повреждены частные дома на трех улицах. Кроме этого, на территории общины повреждены дома в Переездном.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02BkAGCx1BAezzVR9j7oeYywz3eMNXpPjGtAKxNRodpzf5ehZYZaC6q2FNDoLoHEwhl

Кириленко сообщил в Telegram, что за сутки 15 марта от российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области – в Бахмуте. Еще 11 человек были ранены.

С начала российского вторжения в регионе погибло 1412 мирных жителей, еще 3210 пострадали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Павел Кириленко
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