Эпицентром боевых действий остается Бахмут, оккупанты пытаются захватить город – Генштаб ВСУ

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц Фото: ЕРА

"Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. [...] На бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и в северной части Бахмута", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях "противник продолжает попытки прорвать оборону" ВСУ и "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброва, Верхнекаменское и Спорное".

"На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, на всех направлениях, в том числе на северском и слобожанском, враг ведет обстрелы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)