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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эпицентром боевых действий остается Бахмут, оккупанты пытаются захватить город – Генштаб ВСУ

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Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц
Фото: ЕРА

Российские оккупанты по-прежнему пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 18 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. [...] На бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и в северной части Бахмута", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на купянском и лиманском направлениях "противник продолжает попытки прорвать оборону" ВСУ и "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброва, Верхнекаменское и Спорное".

"На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, на всех направлениях, в том числе на северском и слобожанском, враг ведет обстрелы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02swMrRZrZpo6wCumSK4Xn95EXee1tfC2MD4BHgvuS8XULbN9NX7VnVAfjyEEasKsnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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