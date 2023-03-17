Зеленский: На ставке главное внимание – боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка

Зеленский поблагодарил военных на передовой за "филигранное уничтожение врага в районе Бахмута" и "ощутимый "минус" у врага на херсонском и запорожском направлениях" Фото:president.gov.ua

"Провел сегодня заседание ставки. Главное внимание – боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Главное внимание – нашим воинам, тому, как поддержать наши бригады, как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты", – сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшнем заседании докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, представители разведки, а также руководители оперативных группировок: "Хортица" – Александр Сырский – и "Таврия" – Александр Тарнавский. Именно эти оперативные группировки действуют на Донбассе, уточнил президент.

Он поблагодарил военных на передовой и некоторых упомянул отдельно.

"Силы специальных операций – 8-й полк ССО, благодарю вас, ребята, за филигранное уничтожение врага в районе Бахмута и мощное усиление нашей обороны именно на этом направлении, в Бахмуте. Благодарю всех наших бойцов ССО, которые защищают Луганщину. Отдельная благодарность – нашим "морским котикам", Морскому центру специального назначения, за успешные действия на юге, за ощутимый "минус" у врага на херсонском и запорожском направлениях", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил воинов СБУ, в частности, из групп "Белые волки" и "Кусто" подразделения "Альфа", 13-е управление военной контрразведки СБУ, бойцов ГУР Минобороны и воинов Интернационального легиона.