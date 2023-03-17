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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: На ставке главное внимание – боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка

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Зеленский поблагодарил военных на передовой за "филигранное уничтожение врага в районе Бахмута" и "ощутимый "минус" у врага на херсонском и запорожском направлениях"
Зеленский поблагодарил военных на передовой за "филигранное уничтожение врага в районе Бахмута" и "ощутимый "минус" у врага на херсонском и запорожском направлениях"
Фото:president.gov.ua

На заседании ставки верховного главнокомандующего 17 марта обсуждали, как поддержать военных и дать им больше оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Провел сегодня заседание ставки. Главное внимание – боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Главное внимание – нашим воинам, тому, как поддержать наши бригады, как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты", – сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшнем заседании докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, представители разведки, а также руководители оперативных группировок: "Хортица" – Александр Сырский – и "Таврия" – Александр Тарнавский. Именно эти оперативные группировки действуют на Донбассе, уточнил президент.

Он поблагодарил военных на передовой и некоторых упомянул отдельно. 

"Силы специальных операций – 8-й полк ССО, благодарю вас, ребята, за филигранное уничтожение врага в районе Бахмута и мощное усиление нашей обороны именно на этом направлении, в Бахмуте. Благодарю всех наших бойцов ССО, которые защищают Луганщину. Отдельная благодарность – нашим "морским котикам", Морскому центру специального назначения, за успешные действия на юге, за ощутимый "минус" у врага на херсонском и запорожском направлениях", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил воинов СБУ, в частности, из групп "Белые волки" и "Кусто" подразделения "Альфа", 13-е управление военной контрразведки СБУ, бойцов ГУР Минобороны и воинов Интернационального легиона. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Донбасс, Марьинка, Авдеевка, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Силы специальных операций, война на Донбассе, Александр Сырский, Белогоровка, Александр Тарнавский
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