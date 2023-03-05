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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На этой неделе воины сделали украинскую победу еще ближе – Зеленский

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На Донбассе сейчас происходит "одна из самых тяжких битв, болезненная и сложная", отметил Зеленский
На Донбассе сейчас происходит "одна из самых тяжких битв, болезненная и сложная", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают Украину на разных направлениях. Об этом он говорил в вечернем обращении 5 марта, опубликованном Офисом президента.

"Эта неделя – очередная неделя, когда наши воины и каждый и каждая, кто помогает защищать государство, сделали украинскую победу еще ближе. Отражали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали враждебные позиции и логистику, берегли наши границы и города. Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, чья жизнь дает спасение жизни Украины!" – сказал Зеленский.

Отдельно он отметил воинов, которые сейчас сражаются на Донбассе, где происходит "одна из самых тяжких битв, болезненная и сложная".

"93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 77-я отдельная аэромобильная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада, 5-й отдельный штурмовой полк. А еще – наши нацгвардейцы, пограничники. 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов", – перечислил президент.

Он поблагодарил также волонтеров, которые помогают воинам "сохранять стойкость", и медиков, которые спасают жизнь и здоровье бойцов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области и Кременной Луганской области. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Теги: Донбасс, военные, украинский военный, Владимир Зеленский, война России против Украины, война на Донбассе
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