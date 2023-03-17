Ситуация на фронте и внешняя политика. Зеленский провел заседание ставки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте, а командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены ставки обсудили ход боевых действий в самых сложных точках фронта, отмечается в сообщении.
"Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в ближайшей и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб", – отметили в ОП.
Также участники заседания рассмотрели актуальную внешнеполитическую ситуацию в контексте отражения российского вторжения.
В заседании ставки, кроме Зеленского и Залужного, участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.