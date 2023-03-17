Ситуация на фронте и внешняя политика. Зеленский провел заседание ставки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте, а командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены ставки обсудили ход боевых действий в самых сложных точках фронта, отмечается в сообщении.

"Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в ближайшей и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб", – отметили в ОП.

Также участники заседания рассмотрели актуальную внешнеполитическую ситуацию в контексте отражения российского вторжения.

В заседании ставки, кроме Зеленского и Залужного, участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.