"Мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия". Зеленский поблагодарил Словакию за решение дать Украине МиГ и ПВО

По его словам, договоренности, достигнутые во время его визита в Брюссель (Бельгия) на саммит Евросоюза 9 февраля о поставках Украине авиации и бронетехники, реализуются на практике.

"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ. Ценю его личную роль в поддержке Украины. Буду рад продолжить наш диалог в Киеве", – написал президент.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом Хегер сообщил в Twitter.

"Обещания нужно выполнять, и, когда президент Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Военная помощь – это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить от России себя и всю Европу", – написал он.