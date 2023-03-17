"Мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия". Зеленский поблагодарил Словакию за решение дать Украине МиГ и ПВО

По его словам, договоренности, достигнутые во время его визита в Брюссель (Бельгия) на саммит Евросоюза 9 февраля о поставках Украине авиации и бронетехники, реализуются на практике.
"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ. Ценю его личную роль в поддержке Украины. Буду рад продолжить наш диалог в Киеве", – написал президент.
17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом Хегер сообщил в Twitter.
"Обещания нужно выполнять, и, когда президент Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Военная помощь – это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить от России себя и всю Европу", – написал он.
1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.
8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.
9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.