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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия". Зеленский поблагодарил Словакию за решение дать Украине МиГ и ПВО

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Зеленский поговорил со словацким премьером по телефону
Зеленский поговорил со словацким премьером по телефону
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за последний пакет военный помощи. Об этом глава государства написал 17 марта в Telegram.

По его словам, договоренности, достигнутые во время его визита в Брюссель (Бельгия) на саммит Евросоюза 9 февраля о поставках Украине авиации и бронетехники, реализуются на практике.

"Наши брюссельские договоренности работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ. Ценю его личную роль в поддержке Украины. Буду рад продолжить наш диалог в Киеве", – написал президент.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом Хегер сообщил в Twitter.

"Обещания нужно выполнять, и, когда президент Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Военная помощь – это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить от России себя и всю Европу", – написал он.

Контекст:

1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

Теги: Словакия, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, МиГ-29, Эдуард Хегер
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