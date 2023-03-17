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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29

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Словакия стала второй страной после Польши, которая передает Украине боевую авиацию
Словакия стала второй страной после Польши, которая передает Украине боевую авиацию
Фото: depositphotos.com

Правительство Словакии 17 марта одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"Правительство Словакии только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину! Обещания нужно выполнять, и когда президент Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное", – написал Хегер.

По его словам, он рад, что другие страны делают то же самое, помогая Украине.

"Военная помощь – это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить от России себя и всю Европу", – подчеркнул словацкий премьер-министр.

Контекст:

1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Словакия, истребители, самолеты, война России против Украины, МиГ-29
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