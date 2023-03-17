Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29

"Правительство Словакии только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину! Обещания нужно выполнять, и когда президент Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное", – написал Хегер.
По его словам, он рад, что другие страны делают то же самое, помогая Украине.
"Военная помощь – это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить от России себя и всю Европу", – подчеркнул словацкий премьер-министр.
#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s * to ensure * can defend itself&the entire #Europe against #Russia— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023
1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.
8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.
9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.