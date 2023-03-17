Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29

"Правительство Словакии только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину! Обещания нужно выполнять, и когда президент Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное", – написал Хегер.

По его словам, он рад, что другие страны делают то же самое, помогая Украине.

"Военная помощь – это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить от России себя и всю Европу", – подчеркнул словацкий премьер-министр.