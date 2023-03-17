Блинкен о решении Польши передать Украине МиГ-29: Страны сами решают, чем могут помочь Киеву для защиты от агрессии РФ

Было бы ошибкой сосредотачиваться на какой-либо одной системе вооружения, сказал глава Госдепа Фото: ЕРА

По его словам, США "тесно сотрудничают с десятками стран по этому вопросу", но правительства принимают решения, исходя из собственных возможностей и потребностей Украины.

"Что касается решения Польши предоставить Украине самолеты, это суверенные решения стран, которые самостоятельно выбирают, что они предоставят Украине, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии", – сказал Блинкен.

CNN пишет, что он не дал ответа на вопрос, изменит ли решение Польши позицию администрации президента США Джо Байдена по отправке в Украины истребителей F-16. Белый дом ранее заявлял, что не планирует передавать Киеву самолеты.

"Наше внимание сосредоточено на том, чтобы дать Украине то, что ей нужно, что она может использовать и что ей крайне необходимо в условиях как наступления России на восточной части фронта, так и подготовки собственного наступления в предстоящие недели и месяцы", – отметил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что было бы ошибкой сосредотачиваться на какой-либо одной системе вооружения в любой момент времени. Украина сегодня нуждается в максимальном спектре вооружений – от противовоздушной обороны, до артиллерии и боеприпасов к ней.

"Министр [обороны Ллойд] Остин, как вы знаете, возглавил очень успешный процесс объединения десятков стран, чтобы помочь найти и скоординировать эту помощь", – добавил Блинкен, говоря о международной контактной группе "Рамштайн", которой руководит начальник Пентагона.