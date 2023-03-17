Блинкен о решении Польши передать Украине МиГ-29: Страны сами решают, чем могут помочь Киеву для защиты от агрессии РФ

По его словам, США "тесно сотрудничают с десятками стран по этому вопросу", но правительства принимают решения, исходя из собственных возможностей и потребностей Украины.
"Что касается решения Польши предоставить Украине самолеты, это суверенные решения стран, которые самостоятельно выбирают, что они предоставят Украине, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии", – сказал Блинкен.
CNN пишет, что он не дал ответа на вопрос, изменит ли решение Польши позицию администрации президента США Джо Байдена по отправке в Украины истребителей F-16. Белый дом ранее заявлял, что не планирует передавать Киеву самолеты.
"Наше внимание сосредоточено на том, чтобы дать Украине то, что ей нужно, что она может использовать и что ей крайне необходимо в условиях как наступления России на восточной части фронта, так и подготовки собственного наступления в предстоящие недели и месяцы", – отметил госсекретарь.
Блинкен подчеркнул, что было бы ошибкой сосредотачиваться на какой-либо одной системе вооружения в любой момент времени. Украина сегодня нуждается в максимальном спектре вооружений – от противовоздушной обороны, до артиллерии и боеприпасов к ней.
"Министр [обороны Ллойд] Остин, как вы знаете, возглавил очень успешный процесс объединения десятков стран, чтобы помочь найти и скоординировать эту помощь", – добавил Блинкен, говоря о международной контактной группе "Рамштайн", которой руководит начальник Пентагона.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.