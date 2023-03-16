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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился с премьер-министром Латвии

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Зеленский поблагодарил Латвию за поддержку Украины
Зеленский поблагодарил Латвию за поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Зеленский рассказал премьеру Латвии о ситуации на фронте.

"Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно – в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", – сообщил президент.

Стороны также обсудили европейскую интеграцию Украины и выполнение Киевом рекомендаций Европейской комиссии. Также говорили о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, добавила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил "активную позицию" Латвии в создании международно-правовых механизмов для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины, наказание всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также полноценного механизма компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине.

Кроме того, президент поблагодарил Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Кариньш в Twitter отметил, что на встрече с Зеленским подтвердил Украине "твердую" поддержку со стороны Латвии.

"Евроатлантическая интеграция Украины – наша общая цель. Политическая, военная и гуманитарная поддержка Латвии будет продолжаться столько, сколько потребуется. Слава Украине!" – написал премьер Латвии.


Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Кариньш возглавил правительство Латвии в декабре 2022 года.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Латвия, агрессия, Вильнюс, Владимир Зеленский, Кришьянис Кариньш
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