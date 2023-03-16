Зеленский встретился с премьер-министром Латвии

Зеленский рассказал премьеру Латвии о ситуации на фронте.

"Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно – в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", – сообщил президент.

Стороны также обсудили европейскую интеграцию Украины и выполнение Киевом рекомендаций Европейской комиссии. Также говорили о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, добавила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил "активную позицию" Латвии в создании международно-правовых механизмов для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины, наказание всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также полноценного механизма компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине.

Кроме того, президент поблагодарил Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Кариньш в Twitter отметил, что на встрече с Зеленским подтвердил Украине "твердую" поддержку со стороны Латвии.

"Евроатлантическая интеграция Украины – наша общая цель. Политическая, военная и гуманитарная поддержка Латвии будет продолжаться столько, сколько потребуется. Слава Украине!" – написал премьер Латвии.

Reiterated Latvia’s strong support to #Ukraine in a meeting with @ZelenskyyUa in Kyiv. Ukraine’s Euro-Atlantic integration is our common goal. Latvia’s political, military and humanitarian support will continue for as long as it takes. Слава Україні! * pic.twitter.com/hPHctGsvCD — Krišj * nis Kari * š (@krisjaniskarins) March 16, 2023



