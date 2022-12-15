ГОРДОН
 
 
МИР

В Латвии сменилось правительство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кришьянис Кариньш получил новый состав кабмина Латвии
Кришьянис Кариньш получил новый состав кабмина Латвии
Фото: EPA

Сейм Латвии утвердил состав нового кабинета министров премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщает Delfi 15 декабря.

Главой министерства обороны вместо Артиса Пабрикса стала Инара Мурниеце. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс, который неоднократно высказывался в поддержку Украины, сохранил свой пост.

В состав нового правительства вошли представители партий "Новое единство", "Объединенный список" и "Национальное объединение", суммарно контролирующие 54 из 100 депутатов Сейма.

Кариньш является премьер-министром Латвии с 23 января 2019 года.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и "других вариантов нет".

30 сентября МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины.

Теги: Латвия, правительство, Эдгарс Ринкевичс, Инара Мурниеце, Кришьянис Кариньш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (624154)
2
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (308955)
3
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (156544)
4
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (65753)
5
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (59291)
6
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (51608)
7
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (41875)
8
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (35433)
 
 
 
 