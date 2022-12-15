В Латвии сменилось правительство

Главой министерства обороны вместо Артиса Пабрикса стала Инара Мурниеце. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс, который неоднократно высказывался в поддержку Украины, сохранил свой пост.

В состав нового правительства вошли представители партий "Новое единство", "Объединенный список" и "Национальное объединение", суммарно контролирующие 54 из 100 депутатов Сейма.

Кариньш является премьер-министром Латвии с 23 января 2019 года.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и "других вариантов нет".

30 сентября МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины.