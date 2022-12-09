Латвия запретила въезд экс-ведущему "Дождя", который надеялся, что "смог помочь многим" российским оккупантам

Как отмечает СМИ, глава МВД Латвии Кристап Эклонс внес Коростелева в так называемый черный список по предложению Службы госбезопасности страны.
Коростелев выходил в эфир "Дождя" из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому привлечь к ответственности ведущего в Латвии невозможно, можно только запретить ему въезд.
Решение МВД Латвии Коростелев может обжаловать в суде, у него на это есть месяц.
В декабре из-за того, что ведущий "Дождя" Коростелев заявил, что канал помогает российской армии, разразился скандал. В прямом эфире 1 декабря телеведущий призвал зрителей присылать информацию о проблемах мобилизованных на почту канала или в Telegram-бот и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева.
2 декабря в Telegram он объяснил свое заявление. Коростелев написал, что деньги российской армии "даже на носки" никогда не отправлял, что выступает против войны, но отметил, что ему жаль "брошенного всеми голодного мобилизованного". "Помогаю ли я мобилизованным? Только тем, что рассказываю о них", – написал он. Из-за увольнения Коростелева канал в знак протеста покинуло еще несколько журналистов.
6 декабря стало известно, что Латвия аннулирует "Дождю" лицензию "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. Перед этим Национальный совет по электронным СМИ Латвии вынес "Дождю" несколько предупреждений и оштрафовал его, в частности, за показанную карту с Крымом в составе России и употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным.
После аннуляции лицензии канал прекратили ретранслировать в Литве и Эстонии. "Дождь" вещал из Латвии с июня.