Латвия запретила въезд экс-ведущему "Дождя", который надеялся, что "смог помочь многим" российским оккупантам

Как отмечает СМИ, глава МВД Латвии Кристап Эклонс внес Коростелева в так называемый черный список по предложению Службы госбезопасности страны.

Коростелев выходил в эфир "Дождя" из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому привлечь к ответственности ведущего в Латвии невозможно, можно только запретить ему въезд.

Решение МВД Латвии Коростелев может обжаловать в суде, у него на это есть месяц.