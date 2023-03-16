В Киев прибыл премьер-министр Латвии

"Прибыл в Киев, чтобы еще раз заявить о непоколебимой поддержке Латвией Украины столько, сколько потребуется. Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы", – написал он.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и "других вариантов нет".

Кариньш возглавил правительство Латвии в декабре 2022 года.