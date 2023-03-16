ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Киев прибыл премьер-министр Латвии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кариньш: Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы
Кариньш: Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы
Фото: EPA

В Киев 16 марта прибыл премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Об этом он сообщил в Twitter.

"Прибыл в Киев, чтобы еще раз заявить о непоколебимой поддержке Латвией Украины столько, сколько потребуется. Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы", – написал он.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и "других вариантов нет".

Кариньш возглавил правительство Латвии в декабре 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Украина, Латвия, война России против Украины, Кришьянис Кариньш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Галина ГРИШИНА
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Галина ГРИШИНА
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (165652)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (51476)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (43552)
4
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (35523)
5
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (34365)
6
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (28331)
7
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (26257)
8
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23982)
 
 
 
 