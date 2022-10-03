На выборах в Латвии победили правоцентристы. Пророссийская партия набрала меньше 5% и в парламент не проходит

Кариныш 4 года является действующим премьером, и по результатам выборов, может сформировать новый коалиционный кабинет, пишет издание.

У него двойное гражданство Латвии и США. По мнению журналистов, он получил поддержку избирателей прежде всего из-за своей жесткой политики его партии в отношении России.

После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что одна из правящих партий ("За развитие") не преодолела 5% барьер и не попадает в парламент. Также в нем не будет представлена крупнейшая пророссийская партия "Согласие", которая до этого трижды побеждала на выборах – за нее проголосовали 4,81% избирателей.

Всего в состав 14 Сейма войдут 7 партий. Голоса избирателей распределились следующим образом:

"Новое Единство" – 18,97% (26 мандатов);

"Союз зеленых и крестьян" – 2,44% (16 мандатов);

"Объединенный список" – 11,01% (15 мандатов);

"Национальное объединение" – 29% (13 мандатов);

"За стабильность" – 6,80% (11 мандатов);

"Латвия на первом месте" – 6,24% (9 мандатов);

"Прогрессивные»" – 6,16% (10 мандатов).