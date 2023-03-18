Свитан: Я бы не оставлял Бахмут. Он удерживает весь фронт – от Авдеевки до Северска

"Я бы не оставлял [Бахмут]. Почему? Потому что Бахмут является краеугольным камнем как раз всей линии фронта. То есть он удерживает весь фронт от Авдеевки [Донецкой области] до Северска [Донецкой области]. Поэтому с военной точки зрения его оставлять в этом смысле было бы опрометчиво, так как придется отходить на высоты в районе Часового Яра [Донецкой области], а может быть, еще и дальше: уже ближе к Дружковке и Славянску [Донецкой области], Краматорску [Донецкой области]", – пояснил эксперт.
Свитан считает, что вся украинская оборона в восточной Украине может начать "сыпаться", если ВСУ оставят Бахмут.
"Тогда придется уходить и из Северска, из Белогоровки [Донецкой области], то есть отходить до Райгородка [Донецкой области], полностью выходить из-под Лисичанска [Луганской области], доходить до Райгородка. И уже по линии Райгородок – Славянск – Краматорск – Дружковка удерживать фронт", – утверждает он.
Эксперт прогнозирует, что подобный отход повлечет за собой "очень большие потери" у ВСУ.
"Краматорск, Славянск и Дружковка [в плане потерь] будет примерно то же самое, как и в Марьинке [Донецкой области], в Авдеевке [Донецкой области] и в Бахмуте. И потом же надо будет это все обратно возвращать: обратно надо будет брать тот же Бахмут, обратно надо будет эти превышения [высоты по рельефу местности] брать... А это уже превышения, с которых они начнут спускаться, а нам придется на них потом подниматься", – считает Свитан
Он заключил, что оптимальной тактикой является удержание Бахмута украинскими силами.
"Максимально, сколько это возможно. А если станет невозможно... По разным причинам это может быть: оперативное окружение, может быть угроза полного окружения. Тогда отходить к Часовому Яру и эти высоты уже удерживать, и с них уже точно не уходить. Потому что дальше фронт начнет сыпаться", – полагает эксперт.
Гордон попросил Свитана на основе его личного мнения предсказать, "уйдем мы из Бахмута или нет".
"Нет. Не должны. Не уйдем", – заявил эксперт.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.