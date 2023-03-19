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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ атаковали одну из позиций оккупантов в Запорожской области – Дмитрашковский

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Силы обороны Украины активизировались на запорожском направлении, сообщил Дмитрашковский
Силы обороны Украины активизировались на запорожском направлении, сообщил Дмитрашковский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Украинские защитники на запорожском направлении готовятся к наступлению, отбивая у российских оккупантов более выгодные позиции. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 19 марта в эфире телеканала "Еспрессо".

"На запорожском направлении были не штурмовые действия, а была борьба за более выгодные позиции. Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но произошел штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию", – рассказал спикер.

Он уточнил, что контрнаступательные действия ВСУ "развиваются понемногу".

"Мы пытаемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они накопали, фортификационные сооружения – это скоро им не понадобится", – подітожил Дмитрашковский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, оккупация, штурм, Вооруженные силы Украины, агрессия, Запорожская область, оборона, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, фортификационные сооружения, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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