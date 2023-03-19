ВСУ атаковали одну из позиций оккупантов в Запорожской области – Дмитрашковский

"На запорожском направлении были не штурмовые действия, а была борьба за более выгодные позиции. Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но произошел штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию", – рассказал спикер.
Он уточнил, что контрнаступательные действия ВСУ "развиваются понемногу".
"Мы пытаемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они накопали, фортификационные сооружения – это скоро им не понадобится", – подітожил Дмитрашковский.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.