ВСУ атаковали одну из позиций оккупантов в Запорожской области – Дмитрашковский

"На запорожском направлении были не штурмовые действия, а была борьба за более выгодные позиции. Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но произошел штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию", – рассказал спикер.

Он уточнил, что контрнаступательные действия ВСУ "развиваются понемногу".

"Мы пытаемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они накопали, фортификационные сооружения – это скоро им не понадобится", – подітожил Дмитрашковский.