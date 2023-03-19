Оккупанты попали из "Града" в жилой дом в Запорожской области, трое погибших – ОВА

Оккупанты обстреляли жилой дом в Запорожской области из систем "Град" Фото: EPA (иллюстративное)

"Сегодня враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе. Российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения. Им оказывается помощь", – сказано в сообщении.

В Запорожской ОВА предупредили, что опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает.

"Враг не имеет успеха в поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев", – добавили там.

Запорожская ОВА призывает жителей прифронтовых районов подумать о своей безопасности и покинуть опасные территории.