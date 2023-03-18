Россия за сутки обстреляла украинские территории более 90 раз. Оккупанты атакуют в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – Генштаб

Из них 11 – с применением иранских беспилотников Shahed-136. 10 дронов были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.
Также по данным ВСУ, оккупанты провели одну ракетную атаку и совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем были населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровскоц, Запорожской и Херсонской областей.
"Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших защитников отражено более 100 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок, отмечают в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 марта 2023 года, составили около 162 560 военных, 3504 танка, 305 самолетов, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов в Генштабе не приводят.