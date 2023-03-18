Россия за сутки обстреляла украинские территории более 90 раз. Оккупанты атакуют в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – Генштаб

Из них 11 – с применением иранских беспилотников Shahed-136. 10 дронов были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

Также по данным ВСУ, оккупанты провели одну ракетную атаку и совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем были населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровскоц, Запорожской и Херсонской областей.

"Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших защитников отражено более 100 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок, отмечают в Генштабе.