Россияне создали пыточную в оккупированном Энергодаре, удерживают там проукраински настроенных граждан – Генштаб ВСУ

Оккупанты подвергают жестоким пыткам граждан с проукраинскими взглядами во временно захваченном Энергодаре, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, новосозданная пыточная была замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей", – сказано в сообщении.

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.