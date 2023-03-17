Россияне создали пыточную в оккупированном Энергодаре, удерживают там проукраински настроенных граждан – Генштаб ВСУ

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Так, новосозданная пыточная была замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей", – сказано в сообщении.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря 2022 года, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных. В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.
Оккупанты также обустроили пыточные в Запорожской области, в частности – в Васильевке, отмечали в Генштабе ВСУ в конце февраля 2023 года.