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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне создали пыточную в оккупированном Энергодаре, удерживают там проукраински настроенных граждан – Генштаб ВСУ

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Оккупанты подвергают жестоким пыткам граждан с проукраинскими взглядами во временно захваченном Энергодаре, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты подвергают жестоким пыткам граждан с проукраинскими взглядами во временно захваченном Энергодаре, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты при поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных на временно захваченных территориях Украины.

Об этом 17 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, новосозданная пыточная была замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей", – сказано в сообщении.

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XmcREn9beboWGKSrUKdrEboJpf2GB7VyGBQFerrskuCwCWiNx9RwhL1vHbaiGDdxl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря 2022 года, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных. В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

Оккупанты также обустроили пыточные в Запорожской области, в частности – в Васильевке, отмечали в Генштабе ВСУ в конце февраля 2023 года.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская область, пытки, ВСУ, война России против Украины, Энергодар, население, российские оккупанты
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