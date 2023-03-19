Россия признала, что не может захватить запланированные цели в Украине – британская разведка

В разведке напомнили, что 3 марта "власти" подконтрольной России части Запорожской области издали указ, объявляющий оккупированный Мелитополь столицей области. Назначенный Россией "глава" области Евгений Балицкий заявил, что это временная мера до тех пор, пока город Запорожье не перейдет под контроль России.
"Тихое заявление об альтернативной столице, скорее всего, является молчаливым признанием внутри российской системы того, что ее силы вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем", – отмечается в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 19, 2023
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После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Запорожская — одна из четырех областей, которые, по утверждению президента России Владимира Путина, были "присоединены" к Российской Федерации 30 сентября 2022 года.
Областной центр Запорожье, который находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта, оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.