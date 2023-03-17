Оккупанты запретили жителям Мелитополя получать выплаты без налоговой карточки, которую можно получить только с паспортом РФ – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что продолжается принудительная паспортизация населения оккупированной территории Запорожской области.

"В частности, в городе Мелитополь, российская оккупационная так называемая власть, вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретила осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ. Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного нападения РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях Украины. В частности, президент РФ Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая им гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.