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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили проверки жителей Мелитополя после подрыва коллаборанта – Центр национального сопротивления

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Оккупанты усилили давление на местных жителей после взрыва в Мелитополе, сообщают в ЦНС
Оккупанты усилили давление на местных жителей после взрыва в Мелитополе, сообщают в ЦНС
Фото: EPA

Оккупанты усилили проверки на блокпостах в Мелитополе Запорожской области и провели ряд обысков после того, как был взорван автомобиль одного из коллаборантов – Ивана Ткача. Об этом 16 марта сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Оккупанты используют подрыв предателя как повод для очередных репрессий среди местного населения, ведь, не найдя исполнителей, местным полицейским не о чем отчитываться в Москву", – говорится в сообщении.

14 марта в городе взорвали автомобиль Ивана Ткача, владевшего одной из крупнейших в городе транспортных компаний и связанного с российскими оккупантами. После захвата юга области его назначили директором МУП "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Запорожской области.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, проверки, российские оккупанты, коллаборационизм
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