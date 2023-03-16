Оккупанты усилили проверки жителей Мелитополя после подрыва коллаборанта – Центр национального сопротивления

Оккупанты усилили давление на местных жителей после взрыва в Мелитополе, сообщают в ЦНС Фото: EPA

"Оккупанты используют подрыв предателя как повод для очередных репрессий среди местного населения, ведь, не найдя исполнителей, местным полицейским не о чем отчитываться в Москву", – говорится в сообщении.

14 марта в городе взорвали автомобиль Ивана Ткача, владевшего одной из крупнейших в городе транспортных компаний и связанного с российскими оккупантами. После захвата юга области его назначили директором МУП "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Запорожской области.