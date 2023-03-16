Оккупанты усилили проверки жителей Мелитополя после подрыва коллаборанта – Центр национального сопротивления

"Оккупанты используют подрыв предателя как повод для очередных репрессий среди местного населения, ведь, не найдя исполнителей, местным полицейским не о чем отчитываться в Москву", – говорится в сообщении.
14 марта в городе взорвали автомобиль Ивана Ткача, владевшего одной из крупнейших в городе транспортных компаний и связанного с российскими оккупантами. После захвата юга области его назначили директором МУП "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Запорожской области.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.