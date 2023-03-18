Ночью оккупанты обстреляли ракетами жилой район в Запорожье – ОВА

Снаряды попали в один из жилых комплексов города. По данным ОВА, оккупанты использовали ракеты С-300.

Взрывной волной и обломками повреждены фасады, окна, крыши. О жертвах и пострадавших не сообщается.

По информации секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, российская ракета также разрушила одно из заведений общепита.

"Люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы", – написал он утром в Telegram.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов.